TSE mantém decisões que rejeitam pedidos do PL para remover vídeos em que Lula chama Bolsonaro de 'genocida' Plenário do tribunal referendou decisões individuais dos ministros que já haviam negado a retirada dos vídeos. Por Fernanda Vivas e Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

20/09/2022 22h14 Atualizado 20/09/2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta terça-feira (20), manter decisões individuais que rejeitaram pedidos do PL para remover, de redes sociais, vídeos em que o ex-presidente Lula chama o presidente Jair Bolsonaro de «genocida». Foram 4 votos a 3 pela confirmação da medida.

Os casos se referem a discursos do candidato petista em Campina Grande, em 2 de agosto. Além da retirada do material, o partido de Bolsonaro tinha pedido que fosse aplicada multa aos adversários, por propaganda eleitoral antecipada.

Os ministros referendaram as decisões individuais da ministra Cármen Lúcia , que concluiu que não havia requisitos para retirar os conteúdos. A relatora não viu ilegalidades nas declarações de Lula e citou entendimentos anteriores do TSE no sentido de que «não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa à honra» que se enquadra em propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão».

A ministra também considerou que não houve pedido explícito de voto, o que poderia ferir a lei eleitoral. «No caso, inexistem elementos objetivos que revelem pedido de voto», afirmou.

Votaram com a ministra Cármen Lúcia os ministros Benedito Gonçalves, Ricardo Lewandowski e o presidente Alexandre de Moraes.

O ministro Carlos Horbach divergiu, votando para retirar trechos de vídeos com as referências de Lula a Bolsonaro como genocida. Foi acompanhado pelos ministros Sérgio Banhos e Raul Araújo.

