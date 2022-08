Entornointeligente.com /

TSE começa nesta segunda a lacrar o sistema das urnas eletrônicas para as eleições de outubro Cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais deve ser iniciada às 10h. Processo garante ao eleitor que o voto registrado na urna seja computado de forma totalmente segura. Por Rosanne D'Agostino, g1 — Brasília

29/08/2022 05h04 Atualizado 29/08/2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa nesta segunda-feira (29) a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições deste ano.

De acordo com o TSE , os processos garantem ao eleitor que o voto registrado na urna será computado de forma totalmente segura.

Durante toda a semana, uma equipe composta por dez técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do tribunal fará a compilação dos programas do sistema eletrônico de votação para verificar a integridade e o bom funcionamento.

Tecnicamente falando, essa etapa também faz a transformação dos códigos-fontes para a linguagem binária, lida pelas máquinas.

Universidades atestam segurança da votação na nova urna eletrônica

Encerramento

No encerramento dos trabalhos, marcado para sexta-feira (2), às 18h, os sistemas serão assinados pelo presidente do TSE , ministro Alexandre de Moraes , e por autoridades presentes.

Em seguida, os sistemas são lacrados digitalmente e fisicamente e armazenados na sala-cofre do tribunal.

A assinatura e lacração é uma das etapas finais do ciclo de verificação dos programas que serão usados nas votações do primeiro e do segundo turnos das eleições, marcados para 2 e 30 de outubro, respectivamente.

A próxima fase é a geração de mídias, na qual os dados dos candidatos serão inseridos nas urnas. Na véspera do pleito, ocorre a verificação dos sistemas usados na totalização e envio dos dados.

