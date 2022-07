Entornointeligente.com /

Quando o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, anunciou a sua candidatura à liderança do Partido Conservador e do Governo do Reino Unido na semana passada, apenas 24 horas após o anúncio de demissão de Boris Johnson , e dois dias depois de o próprio se ter demitido, simplificou bastante a vida aos aliados do primeiro-ministro e aos representantes das facções brexiteer e neoliberal dos tories para a corrida à sucessão que aí vinha: era ele o alvo a abater.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com