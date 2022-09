Truss sucede a Boris e promete «plano ousado» para reduzir impostos

Entornointeligente.com /

Agora é oficial . Liz Truss, de 47 anos, foi eleita, esta segunda-feira, a nova líder do Partido Conservador e será nomeada a nova primeira-ministra do Governo britânico, sucedendo a Boris Johnson. Truss era chefe da diplomacia britânica, mas passou por vários cargos governamentais como subsecretária de Estado para a Infância e Educação, ministra do Ambiente, da Alimentação e dos Assuntos Rurais, ministra da Justiça e ministra do Comércio Internacional.​​​​

Relacionados reino unido. Conservadores revelam quem sucede a Boris Johnson

reino unido. Oposição britânica urge futura PM Liz Truss a congelar custo da energia

reino unido. Boris Johnson apela à unidade do partido após a vitória de Liz Truss

Dos 172.437 militantes, Liz Truss venceu com 81.326 dos votos (57%) e Rishi Sunak reuniu a preferência de 60.399 membros do Partido Conservador (43%), anunciou o presidente do Comité 1922, o conselho partidário responsável pelo processo eleitoral, Graham Brady.

Com este resultado, o Reino Unido vai ter pela terceira vez uma mulher a chefiar o Governo, depois de Margaret Thatcher e Theresa May.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Um resultado que já era esperado e que confirma a vantagem registada em várias sondagens publicadas desde julho.

«É uma honra ser eleita líder do partido» , afirmou durante o seu discurso de vitória como líder do Partido Conservador e a sucessora de Boris Johnson no número 10 de Downing Street. Truss começou por agradecer a quem a acompanhou ao longo da campanha, tendo elogiado o seu adversário, Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças.

Dirigiu depois uma palavra ao «amigo» Boris Johnson, que «conseguiu o Brexit», «esmagou Jeremy Corbyn, lançou a vacina e enfrentou Vladimir Putin». «Foi admirado de Kiev a Carlisle», destacou Truss.

«Obrigada por depositarem a vossa fé em mim para liderar o nosso grande Partido Conservador, o maior partido político da Terra», afirmou Truss, que prometeu reduzir os impostos, como já tinha anunciado durante a campanha.

«Vou apresentar um plano ousado para reduzir os impostos e fazer crescer a nossa economia», sublinhou Liz Truss, assegurando que estará «à altura dos problemas da crise energética», referindo-se, por exemplo, às questões relacionadas com «as faturas de energia das pessoas» e com o abastecimento de energia.

Além do crescimento económico, Truss pretende ainda apresentar resultados referentes ao Serviço Nacional de Saúde britânico.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom»s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

– Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022

Disse que quer cumprir com o que foi prometido aos eleitores ao sublinhar que os britânicos identificam-se com as convicções do partido «na liberdade, na capacidade de controlar a sua própria vida, nos impostos baixos, na responsabilidade pessoal.» «Fiz campanha como conservadora e governarei como conservadora», assumiu.

A nova líder do Partido Conservador garantiu que irá «utilizar todos os fantásticos talentos do Partido Conservador» para formar o novo Governo, cuja composição deverá começar a ser anunciada esta terça-feira.

É amanhã que Boris Johnson irá informar a rainha Isabel II da demissão do cargo e a monarca indigitará Liz Truss e pedir-lhe-á que forme governo enquanto líder do partido com maioria parlamentar.

As audiências terão lugar no Castelo de Balmoral, no norte da Escócia, onde a rainha se encontra, rompendo com a tradição de acontecer no Palácio de Buckingham, tendo um porta-voz da monarca de 96 anos invocado problemas de mobilidade para evitar a viagem até Londres.

Apelidada de nova «Dama de Ferro» Mary Elizabeth Truss nasceu em 1975, em Leeds, é filha de um professor universitário de Matemática e de uma enfermeira, ambos do Partido Trabalhista. Estudou Filosofia, Política e Economia em Oxford, onde foi presidente dos Democratas Liberais da Universidade. Entrou na política em 1996, quando se tornou membro do Partido Conservador. É deputada desde 2010 pelo círculo eleitoral de South West Norfolk. É casada com o contabilista com Hugh O»Leary desde 2000 e tem duas filhas.

Em 2012, foi subsecretária de Estado para a Infância e Educação no governo de David Cameron e depois ministra do Ambiente, da Alimentação e dos Assuntos Rurais. No governo de Theresa May, tornou-se na primeira mulher no cargo de ministra da Justiça, passando depois a ser secretária do Tesouro. Em 2014 foi alvo de críticas e piadas pelo seu discurso nervoso quando considerou «uma desgraça» o facto de o Reino Unido importar dois terços do queijo que consumia.

Foi durante o governo de Boris Johnson que se tornou ministra do Comércio Internacional e secretária de Estado para as Mulheres e a Igualdade em 2019. Já este ano passou a chefe da diplomacia do Reino Unido e negociadora da Task Force Europa . É também conhecida por defender o livre mercado e o mínimo de intervenção estatal.

Liz Truss propõe um plano, apelidado «Trussonomics», para uma rotura com a política fiscal do governo para ajudar os britânicos com a crise do aumento de custo de vida e estimular a economia. Na sua campanha, prometeu algumas medidas como cancelar o aumento em 1,25% da taxa para a Segurança Social aplicado em abril e suspender temporariamente a taxa ambiental nas contas de energia.

A futura primeira-ministra vai enfrentar discussões com os 27 sobre o controverso protocolo para a Irlanda do Norte. Liz Truss defende que as trocas comerciais entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido devem ser de «livre circulação» e que se deveria acabar com o papel do Tribunal de Justiça da UE «enquanto árbitro final dos diferendos entre nós».

Segundo o Financial Times, um antigo membro do governo garante que a ideia de Liz Truss «é dizer liberdade tantas vezes quanto possível e parecer como Margaret Thatcher tanto quanto possível» – tal como ela tem o hábito de usar fatos de uma só cor, de preferência azul ou vermelhos. Meios de comunicação estrangeiros já a apelidaram de a nova «Dama de Ferro», a alcunha pela qual era conhecida a primeira mulher a chefiar o governo britânico.

Em 2009 quase foi impedida de se candidatar ao parlamento por ter tido um caso extraconjugal com o deputado Mark Field, revelação que destruiu o casamento do mentor, 10 anos mais velho.

Nos últimos meses foram também descobertos vídeos embaraçosos de 1994, de quando era militante ativa dos Liberais Democratas e defendeu a abolição da monarquia, e o rival na corrida conservadora Rishi Sunak não deixou de lembrar que Truss fez campanha contra o ‘Brexit’ (processo de saída do Reino Unida da União Europeia) no referendo de 2016.

Mesmo no início da eleição para substituir Boris Johnson, a chefe da diplomacia britânica ficou em terceiro lugar nas rondas iniciais de votação e não era favorecida por analistas, militantes ou casas de apostas, que preferiam Penny Mordaunt ou Kemi Badenoch.

Quando se qualificou como finalista, em julho, ficou atrás de Sunak, o favorito dos deputados conservadores.

Mas ao longo dos últimos anos e semanas, Liz Truss soube reinventar-se à imagem da antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, assumindo-se como eurocética, militarista, defensora de impostos baixos e crítica de questões como os direitos dos transgéneros.

Com Lusa

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com