Truss recua em polémico corte de imposto mas não cala críticas

Era a medida mais polémica do mini-orçamento apresentado pelo governo de Liz Truss, que causou uma onda de pânico nos mercados e a desvalorização da libra. Dez dias após anunciar que iria acabar com o imposto de 45% sobre os rendimentos superiores a 150 mil libras por ano, e um dia depois de prometer que iria «manter o rumo», o ministro das Finanças britânico, Kwasi Kwarteng, recuou no seu plano. Mas o mal já está feito, com os especialistas a dizer que poderá ter que fazer mais cedências, e os conservadores (reunidos na sua conferência anual) a questionar quanto tempo é que Truss conseguirá ficar no n.º 10 de Downing Street.

«Nós entendemos e ouvimos», escreveu Kwarteng no Twitter, anunciando o recuo. O ministro das Finanças alegou que a decisão de cortar no imposto «tornou-se numa distração da nossa missão primordial de enfrentar os desafios do nosso país» . E defendeu que é preciso que o foco esteja no congelamento dos preços da energia, no corte dos impostos «para pôr mais dinheiro no bolso» dos trabalhadores e no investimento em infraestruturas, que fazem também parte do mini-orçamento.

Subscrever Kwarteng rejeitou ainda a possibilidade de se demitir, discursando durante a tarde na conferência dos conservadores em Birmingham mostrando-se desejoso de avançar. » Que dia!», começou por dizer, admitindo que «tem sido difícil, mas precisamos de focar-nos no trabalho que temos em mãos». O ministro disse que é preciso «avançar» sem mais «distrações», reiterando: «Temos um plano e precisamos de avançar e cumpri-lo. É isso que o público espera do governo.» E considerou, com ironia, que o mini-orçamento causou uma «pequena turbulência».

Truss foi eleita líder do Partido Conservador no início de setembro com a promessa de cortar nos impostos – o seu adversário era o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak. Mas a proposta que apresentou no dia 23, que incluía um corte de impostos no valor total de 45 mil milhões de libras, não sendo claro como seria financiado, desencadeou uma crise de confiança dos investidores. O resultado foi uma queda da libra histórica em relação ao dólar e a subida dos juros da dívida soberana, forçando o Banco de Inglaterra a intervir.

O imposto sobre os rendimentos superiores a 150 mil libras anuais foi introduzido em 2010 durante o governo trabalhista de Gordon Brown. Na altura era de 50%, tendo David Cameron reduzido para 45% em 2013. Inicialmente, afetava cerca de 200 mil contribuintes, mas agora já são mais de 600 mil – o teto de 150 mil euros nunca mudou. O fim do imposto significaria em média mais dez mil libras anuais para estes contribuintes, que ficariam no escalão que paga uma taxa de 40% sobre os rendimentos.

Apesar da polémica, acabar com o imposto de 45% implicaria apenas a perda de cerca de 2 mil milhões de libras por ano para os cofres públicos (no total de cortes de 45 mil milhões). Pelo que este recuo pode não ser suficiente para recuperar a confiança dos mercados. » Até que tenhamos uma reversão maior e/ou mais clareza sobre as perspetivas fiscais» os mercados «devem permanecer sob pressão», disse à AFP o analista Chris Beauchamp, da IG Index.

O Partido Trabalhista considera que o governo destruiu a sua credibilidade económica e a confiança na economia . «Eles precisam de reverter toda a desacreditada política económica», disse a porta-voz do partido para as questões financeiras, Rachel Reeves, falando num orçamento «kamikaze».

Liz Truss em problemas? A conferência do Partido Conservador, que decorre até amanhã em Birmingham, deveria ser o momento em que os Tories mostravam a sua união em torno da nova primeira-ministra – especialmente com Sunak e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson ausentes. Mas o cenário é tudo menos positivo para Truss, que discursa amanhã e admite ter dificuldades na oratória.

Nos corredores da conferência correm já rumores de que a primeira-ministra, há menos de um mês no cargo, poderá ter que enfrentar uma moção de censura dos deputados do próprio partido . Segundo os media britânicos, as cartas já terão começado a chegar ao líder do Comité 1922, Graham Brady – são precisas 54 para desencadear um voto de não confiança.

As sondagens mostram entretanto um cenário negro para o Partido Conservador. O Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, surge na última sondagem YouGov (feita a 28 e 29 de setembro) com 54% das intenções de voto, mais 33 pontos percentuais do que o Partido Conservador (21%). Uma outra sondagem, da Opinium, feita entre 28 e 30 de setembro, dá ao Labour 46% (mais sete pontos percentuais num mês), com os conservadores a não ir além dos 27% (uma queda de sete pontos). Uma diferença de 19 pontos percentuais.

Nesta mesma sondagem, 55% dos dois mil inquiridos disseram desaprovar o trabalho feito por Truss, sendo que só 18% aprovaram. «Liz Truss conseguiu chegar aos valores negativos que Theresa May e Boris Johnson tinham no final do seu mandato, semanas depois de assumir o cargo e dias depois da sua primeira grande ação política» , indicou o responsável da Opinium, James Crouch.

