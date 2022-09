Truss quer tirar britânicos da tempestade com diversidade no gabinete

Entornointeligente.com /

Chegada da Escócia, onde foi indigitada pela rainha Isabel II, Liz Truss andou às voltas pelas ruas de Londres de automóvel enquanto um aguaceiro deixava a sua equipa e apoiantes ensopados e ameaçava impedir que o discurso aos britânicos tivesse lugar na rua. A chuva parou e pouco depois a nova primeira-ministra chegou a Downing Street, onde, num breve discurso, traçou as três prioridades do seu governo. Mais tarde chamou os governantes em funções e os novos e, das nomeações, saiu a equipa de topo mais diversa na história britânica.

Se a audiência no castelo de Balmoral durou meia hora – a 15.ª chefe de governo do reinado de Isabel II -, o discurso aos britânicos não chegou a cinco minutos. Depois de ter deixado o cumprimento da ordem ao antecessor ao dizer que «foi extremamente relevante», Truss falou do que, no fundo, o governo de Boris Johnson não foi capaz de resolver, deixando o país à beira da recessão e com todos os indicadores económicos no vermelho. A ex-ministra dos Negócios Estrangeiros prometeu ação desde o primeiro minuto para lidar com os problemas do país e «ultrapassar a tempestade».

«Não devemos ficar assustados com os desafios que enfrentamos, por mais forte que seja a tempestade (…) Estou confiante de que, juntos, podemos ultrapassar a tempestade.»

Subscrever Sem floreados, Liz Truss foi direta ao assunto e disse que o seu governo tem três prioridades nas mãos: a economia, a crise energética e as contas associadas, e o serviço nacional de saúde.

«Tomarei medidas esta semana para lidar com as contas da energia e para assegurar o nosso futuro abastecimento energético», voltou a dizer. Já na quinta-feira, Truss deverá aprovar um congelamento das contas de energia doméstica, de forma a evitar um primeiro aumento de 80% das faturas da eletricidade e do gás.

Sobre a economia, voltou a defender a via dos cortes de impostos para as empresas. «Tenho um plano ousado para fazer crescer a economia através de cortes e reformas fiscais», declarou. «Por mais forte que a tempestade possa ser, sei que o povo britânico é mais forte», concluiu.

No que respeita à equipa escolhida, a líder conservadora não surpreendeu quanto aos lugares mais importantes, uma vez que os nomes já circulavam há dias nos meios de comunicação, e descartou os apoiantes de Rishi Sunak, o homem com quem disputou a liderança do partido.

Sinal dos tempos, o primeiro líder com quem falou foi o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tendo aceitado o convite para se deslocar «em breve» a Kiev. «Os líderes lamentaram as tentativas de Putin de fazer da energia uma arma, e a primeira-ministra disse que era vital que a chantagem da Rússia não impedisse o Ocidente de assegurar o fracasso de Putin», disse um comunicado do Número 10.

Liz Truss estreia-se hoje como líder na Câmara dos Comuns, tendo à sua frente o trabalhista Keir Starmer, que a acusa de «não estar do lado dos trabalhadores».

Fidelíssimos nos lugares de topo Thérèse Coffey

O seu trabalho à frente da campanha de Truss foi recompensada com o duplo cargo de ministra da Saúde e Vice-primeira-ministra. Antes foi ministra do Ambiente e do Trabalho. Os media britânicos destacam o facto de a nova número dois do gabinete, de 50 anos, e uma das principais aliadas de Truss, ser uma fumadora inveterada.

Os novos ministros à saída de Downing Street. Em cima, Suella Braverman e James Cleverly; em baixo, Thérèse Coffey e Kwasi Kwarteng.

Kwasi Kwarteng

O ex-secretário de Estado da Atividade Económica é, aos 47 anos, a pessoa ideal para levar a cabo a estratégia de um corte nos impostos. Kwarteng, filho de imigrantes do Gana, é um ultraliberal adepto do Brexit e tem Margaret Thatcher como referência.

James Cleverly

Tenente-coronel na reserva, o londrino de 53 anos é o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros não-branco, sendo filho de um britânico e de uma serra-leonesa. Foi durante um breve período ministro da Educação, mas foi nos Negócios Estrangeiros que obteve experiência, enquanto secretário de Estado para o Médio-Oriente, Norte de África e América do Norte.

Suella Braverman

É a nova ministra do Interior, sucedendo a Priti Patel. Como esta, a sua família tem raízes em África e na Índia, e ambas defendem uma política migratória dura. Suella Fernandes Braverman, de 42 anos, era até agora procuradora-geral.

Nadhim Zahawi

Curdo nascido em Bagdad, Zahawi, de 55 anos, entrou para o governo em julho, ao preencher a vaga deixada por Rishi Sunak nas Finanças. Agora tem a seu cargo o Tesouro, a Coordenação Intergovernamental e a Igualdade.

