Truss estreia-se no pingue-pongue parlamentar a marcar distância para os Trabalhistas

O primeiro dia completo de Liz Truss como primeira-ministra britânica começou com aquilo que vários antigos governantes descrevem como a prova mais desafiante dos mandatos: uma sessão de perguntas ao primeiro-ministro. É um ritual semanal na Câmara dos Comuns e quase uma lotaria – qualquer deputado pode fazer perguntas sobre qualquer assunto, o que pode mexer com o estado de nervos de um líder de executivo até ao momento em que abandona Westminster.

A sessão desta quarta foi a primeira em que Liz Truss e o líder dos Trabalhistas, Keir Starmer, estiveram frente-a-frente. E o chefe da oposição gastou exactamente dois segundos a congratular a adversária antes de passar ao ataque. Como sublinharam vários jornalistas britânicos no fim da sessão, foi uma discussão ideológica, de separação das águas.

Nos minutos em que Truss e Starmer jogaram a um pingue-pongue de perguntas e respostas em que, como habitualmente, nenhum tem muito tempo para pensar (o que exige fazer bem o trabalho de casa), o debate girou sobretudo em torno dos elevados custos da energia .

«As produtoras de energia vão ter 170 mil milhões de libras de lucros excessivos nos próximos dois anos», denunciou o líder do Labour , disparando: «Está mesmo a dizer-nos que vai deixar estes lucros excessivos intocados enquanto os trabalhadores pagam a factura pelas décadas vindouras?»

Durante a campanha para a liderança dos Conservadores, Liz Truss prometeu travar a subida de imposto sobre os lucros empresariais aprovada pelo seu adversário e ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak . Esta quarta-feira, no Parlamento, a primeira-ministra reafirmou a posição: «Sou contra a windfall tax [imposto sobre lucros inesperados]. Acredito que é errado desincentivar as empresas de investirem no Reino Unido no preciso momento em que precisamos de fazer a economia crescer.»

Truss também aproveitou para anunciar que esta quinta-feira apresentará um plano para ajudar os britânicos a pagar as contas da luz e do gás.

«Mas o dinheiro tem de vir de algum lado», disse-lhe Keir Starmer. «Este país não vai conseguir crescimento [económico] com impostos», contrapôs a governante. «Como raio é que pensa que agora é o momento certo para proteger os lucros da Shell e dar um desconto fiscal à Amazon?», atirou o trabalhista.

O duelo entre ambos não terminaria sem que cada um pronunciasse frases orelhudas, para gáudio das respectivas bancadas. «Não há nada de novo numa líder conservadora que, quando questionada sobre quem paga a factura, responde ‘é você, trabalhador britânico’», atirou Starmer. «Pois, não há nada de novo num líder trabalhista que pede mais impostos», devolveu Truss.

Não haverá eleições antecipadas Devidamente traçadas as linhas claras que separam ideologicamente o Governo da oposição – o que a generalidade dos analistas considerou ser uma novidade face aos tempos de Boris Johnson –, Truss recebeu um apoio em forma de questão por parte de Theresa May . «Porque será que as únicas mulheres primeiras-ministras foram todas Conservadoras?», perguntou a antiga governante, deixando pronto o palco para que a actual líder tory desse uma bicada política em forma de piada. «É realmente extraordinário que pareça não haver capacidade no Partido Trabalhista para encontrar uma líder mulher ou, sequer, um líder que não seja da zona Norte de Londres.»

Numa sessão que teve perguntas e comentários sobre um pouco de tudo, incluindo uma deputada escocesa a chamar «corrupto» a Boris Johnson e vários trabalhistas a procurarem colar Truss à actuação do antigo Governo, a primeira-ministra rejeitou a necessidade de convocar novas eleições gerais. «O país está a enfrentar problemas muito graves, parcialmente devidos às consequências da covid, parcialmente devidos à guerra de Putin na Ucrânia», justificou. «O que o povo britânico quer é que o seu Governo resolva os assuntos.»

Apoiantes de Sunak sem lugar no Governo O novo Governo britânico chefiado por Liz Truss destaca-se por ser a primeira vez que as quatro principais posições não estão entregues a homens brancos. Mas também por deixar de fora praticamente todos os que apoiaram Rishi Sunak na corrida à liderança tory.

Dominic Raab, ex-ministro da Justiça e vice de Johnson, Grant Shapps, antigo responsável pelos Transportes, e Steve Barclay, que teve brevemente a pasta da Saúde, apoiaram o adversário de Truss e foram dos primeiros a saber, na terça-feira à noite, que não ficariam em Downing Street.

Melhor sorte calhou a outros candidatos à liderança do Partido Conservador, como Penny Mordaunt, que foi escolhida para a liderança da Câmara dos Comuns, Kemi Badenoch, nova ministra do Comércio, e Tom Tugendhat, que ocupará uma posição secundária no Ministério do Interior.

Entre os membros de topo do Executivo há dez que se mantêm em funções, mas com novas pastas. É o caso da própria Liz Truss, que era ministra dos Negócios Estrangeiros com Johnson, e dos quatro governantes com maior peso. Kwasi Kwarteng é o primeiro negro a ser ministro das Finanças e estava antes na Economia. James Cleverly, que tutelava a Educação, assume os Negócios Estrangeiros e é o primeiro mestiço a fazê-lo. Suella Braverman, antiga procuradora-geral, é a nova ministra do Interior, enquanto Thérèse Coffey, amiga de longa data de Truss, troca o Trabalho pela Saúde e passa a vice-primeira-ministra.

Também Jacob Rees-Mogg, um eurocéptico de linha dura que era secretário de Estado para as Oportunidades do «Brexit» no Governo anterior, foi promovido: é agora ministro da Economia e da Energia.

«A vontade da primeira-ministra em ter lealdade e de construir um Governo à sua imagem corre o risco de provocar uma rebelião mais tarde», comenta o editor de Política da BBC, Chris Mason. Alguns deputados conservadores que apoiaram Sunak fizeram saber aos jornais, sem se identificarem, que consideram que as escolhas de Truss não contribuem para a unificação do partido.

