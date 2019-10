Trump, tras voto de Cámara Baja: Es la mayor “cacería de brujas” de la historia de EEUU

Entornointeligente.com /

ND / 31 oct 2019 – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves su denuncia ante la mayor “cacería de brujas” de la historia de la nación, tras la votación realizada en el Congreso que formalizó la investigación de los demócratas rumbo a su destitución.

“La mayor cacería de brujas de la historia americana. El engaño de la impugnación está dañando nuestra Bolsa de Valores. A los demócratas de “No hacer nada” no les importa”, posteó Trump en su cuenta Twitter.

Según la agencia AFP, la Casa Blanca emitió en una declaración más larga su acusación a los demócratas de la oposición de tener una “obsesión desquiciada con esta destitución ilegítima”.

“Los demócratas eligen cada día perder el tiempo en un juicio político falso, un intento descaradamente partidista de destruir al presidente”, detalló un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

“Esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense”, agregó.

Este jueves la Cámara baja del Congreso votó en gran medida siguiendo las líneas partidarias, 232 votos a favor por 196 en contra, para formalizar el proceso de juicio político, que también brinda oportunidades para que la defensa de Trump interrogue a los testigos en el desarrollo de la investigación.

The Greatest Witch Hunt In American History!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2019

The Impeachment Hoax is hurting our Stock Market. The Do Nothing Democrats don’t care!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2019

