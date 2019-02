Trump sostiene un “muy buen diálogo” con Kim en primer día de cumbre

Entornointeligente.com /

El líder norcoreano, Kim Jong Un , y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en Vietnam el miércoles en su segunda cumbre, en la que Washington espera convencer a Pyongyang de que abandone sus armas nucleares a cambio de promesas de paz y desarrollo.

Kim y Trump se estrecharon las manos y sonrieron brevemente frente a una hilera de banderas de ambos países en el hotel Metropole de la capital de Vietnam, Hanói, antes de cenar juntos.

Tras la cita, Trump declaró que tuvo un “muy buen diálogo” con Kim, mientras la Casa Blanca informó que el jueves, cuando termine la cumbre, habrá “una ceremonia de firma de un acuerdo conjunto”.

Great meetings and dinner tonight in Vietnam with Kim Jong Un of North Korea. Very good dialogue. Resuming tomorrow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de febrero de 2019 “Gran reunión y cena con Kim Jong Un en Hanói, Vietnam, esta noche”, dijo Trump en un mensaje en Twitter al final del primer día de cumbre. Ambos líderes sostendrán una reunión individual de 45 minutos el jueves, seguida de conversaciones ampliadas en las que participarán sus asistentes, dijo la Casa Blanca .

Antes de la reunión Trump dijo a periodistas que creía que las conversaciones serán muy exitosas y, al ser preguntado sobre si está “dando marcha atrás” sobre la desnuclearización, respondió: “No”.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de febrero de 2019 En su histórica primera cumbre en Singapur en junio, Trump y Kim se comprometieron a trabajar para lograr la desnuclearización y la paz permanente en la Península de Corea, pero ha habido pocos progresos.

Kim, por su parte, había asegurado antes de la reunión que superaron varios obstáculos para celebrar su segunda cumbre y alabó a Trump por su “valiente decisión” de comenzar un diálogo.

“Ahora que nos estamos reuniendo aquí de nuevo, confío en que habrá un resultado excelente que será celebrado por todos, y haré todo lo posible para que esto ocurra” , señaló Kim.

Claves de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-Un Ambos líderes celebraron una conversación de 20 minutos cara a cara antes de irse a cenar junto al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo; el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney; el principal negociador norcoreano, Kim Yong Chol, y el ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, Ri Yong Ho.

