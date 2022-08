Trump se negó a responder preguntas bajo juramento sobre fraude financiero [video]

Entornointeligente.com /

El expresidente estadounidense dijo no tener otra alternativa que invocar la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a las personas permanecer en silencio para protegerse contra la autoincriminación durante un interrogatorio. Lee también: Una oleada de incendios arrasa miles de hectáreas en Francia «Me negué a responder las preguntas en virtud de los derechos y prerrogativas otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos», dijo Trump en un comunicado. «Cuando tu familia, tu empresa y todas las personas en tu entorno se han convertido en el objetivo de una Caza de Brujas infundada y políticamente motivada apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no se tiene otra opción», agregó. «Si yo tenía algún cuestionamiento interno, el allanamiento de mi casa, Mar-a-Lago, el lunes por parte del FBI, solo dos días antes de esta declaración, eliminó cualquier duda». Lee también: Inmigrantes latinos siguen llegando a Nueva York en autobuses desde Texas Trump había confirmado antes en redes sociales que se encontraba en la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya investigación es una de varias pesquisas en curso sobre las prácticas comerciales y otras acciones del multimillonario. El expresidente recurrió a su plataforma Truth Social para lanzar un aluvión de ataques contra James, describiéndola como una fiscal general «racista» que está «tratando de ‘atrapar a Trump'» mediante una acción judicial destinada a derribarlo políticamente. James está conduciendo «una continuación de la Caza de Brujas más grande en la historia de Estados Unidos!», escribió Trump. «Mi gran compañía, y yo mismo, estamos siendo atacados por todos lados. ¡República bananera!», agregó. Lee también: El Papa Francisco avisa que pretender la eterna juventud es «delirante» James sospecha que la Organización Trump sobreestimó de manera fraudulenta el valor de propiedades inmobiliarias al solicitar préstamos bancarios, mientras los subestimaba con las autoridades fiscales para pagar menos impuestos. Trump y sus hijos mayores, Donald Jr e Ivanka, debían testificar bajo juramento en julio, pero sus declaraciones se pospusieron debido a la muerte de su madre, Ivana Trump, primera esposa del expresidente. ¿Hacia la Casa Blanca? Los Trump han negado cualquier conducta inapropiada y el expresidente republicano ha dicho que la investigación tiene motivaciones políticas. Lee también: Estados Unidos acusa a un iraní de intentar asesinar a John Bolton Si James, una demócrata afroestadounidense, encuentra alguna evidencia de mala conducta financiera, puede demandar a la Organización Trump por daños y perjuicios, pero no puede presentar cargos penales, ya que se trata de una investigación civil. Eric Trump, otro hijo del exmandatario, arremetió contra James en un tuit el miércoles, diciendo que su padre comparecería «para una declaración frente la fiscal general más corrupta de Estados Unidos». Donald Trump también divulgó el miércoles videos de James atáncadolo verbalmente, llamándolo «presidente ilegítimo» y prometiendo una demanda. La investigación de James es una de varias batallas legales en las que está involucrado Trump, que amenaza con complicar una eventual nueva candidatura suya a la Casa Blanca en 2024. Lee también: Progresa la extinción del grave incendio industrial en Cuba La comparecencia en Nueva York tiene lugar después de un registro del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) de la residencia del multimillonario en Palm Beach, Florida. El FBI, dirigido por Christopher Wray, designado por Trump, declinó dar una razón para el allanamiento. Pero los medios de comunicación estadounidenses dijeron que los agentes estaban realizando una búsqueda autorizada por un tribunal relacionada con el posible mal manejo de documentos clasificados que habían sido llevados a Mar-a-Lago después de que Trump dejara la Casa Blanca en enero de 2021. Como era de esperar, Trump expresó su indignación por el allanamiento, tildándolo de «uso como un arma del sistema de justicia». Lee también: Trump es interrogado en Nueva York en investigación civil sobre sus negocios Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden no recibió ningún aviso previo sobre el registro y que respetó la independencia del Departamento de Justicia. Desde que dejó el cargo, Trump se ha mantenido como la figura más divisiva del país y continúa afirmando falsedades de que en realidad ganó las elecciones de 2020. También ha enfrentado a un intenso escrutinio legal por sus esfuerzos para anular los resultados de los comicios y por la asonada del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: El expresidente Donald Trump será interrogado este miércoles en la oficina del fiscal general de Nueva York, encargado de la investigación civil sobre sus prácticas comerciales y el negocio inmobiliario de su familia. https://t.co/jbk0gp3Syu pic.twitter.com/UdHYPZJ0AW

