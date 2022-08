Trump se negó a declarar ante la fiscalía de Nueva York que investiga a su empresa inmobiliaria

Entornointeligente.com /

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, se negó a responder preguntas al comparecer bajo juramento en el marco de una investigación civil de la fiscal general del estado de Nueva York, sobre un presunto fraude en el negocio de su familia.

«Me negué a responder las preguntas en virtud de los derechos y prerrogativas otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos», dijo Trump en un comunicado.

El magnate se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, sobre el derecho al debido proceso y a la no autoincriminación.

En paralelo a este caso, la fiscalía investiga si Trump infló fraudulentamente las valoraciones de sus propiedades, por lo que cualquier declaración errática bajo juramento podría abrir nuevas líneas de la pesquisa y comprometer su situación legal.

El ex mandatario dijo que aunque él mismo se preguntó por qué acogerse al derecho a no declarar si es que se considera inocente, y agregó: «Cuando tu familia, tu empresa y todas las personas en tu entorno se han convertido en el objetivo de una caza de brujas infundada y políticamente motivada apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no se tiene otra opción».

«No tengo absolutamente ninguna opción porque la actual administración y muchos fiscales de este país han perdido todos los límites morales y éticos de la decencia», acusó el líder republicano.

Esta semana, un equipo del FBI allanó la mansión de Trump en Palm Beach, aunque el Departamento de Justicia no dio informes sobre el operativo. Según la prensa estadounidense, y confirmó una abogada de Trump, se trata de un caso sobre si tomó documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca.

Trump dijo antes en las redes sociales que se encontraba en las oficinas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya investigación es una de las varias que están activas sobre las prácticas empresariales y otras acciones del descarado multimillonario.

El expresidente acudió a su plataforma Truth Social para lanzar una andanada de ataques contra James, tachándola de fiscal general «racista» que está «tratando de ‘atrapar a Trump».

La fiscal sospecha que la organización Trump exageró fraudulentamente el valor de las propiedades inmobiliarias al solicitar préstamos bancarios, al tiempo que las subestimó ante el fisco para pagar menos impuestos.

Trump y sus hijos mayores, Donald Jr. e Ivanka, debían empezar a declarar bajo juramento en julio, pero las deposiciones se pospusieron debido a la muerte de la primera esposa del ex presidente.

Los Trump han negado cualquier irregularidad y el ex líder republicano ha denunciado que la investigación tiene una motivación política.

Si James, una demócrata afroamericana, encuentra alguna prueba de mala conducta financiera, puede demandar a la organización Trump por daños y perjuicios, pero no puede presentar cargos penales, ya que se trata de una investigación civil.

El hijo de Trump, Eric, arremetió contra James en un tuit el miércoles, diciendo que su padre estaba sentado «para una deposición frente a la fiscal general más corrupta de Estados Unidos».

El miércoles, Donald Trump también publicó videos de James atacando verbalmente a Trump, llamándolo «presidente ilegítimo» y prometiendo una demanda.

La investigación de James es una de las varias batallas legales en las que está envuelto Trump, y que amenazan con complicar cualquier candidatura a la Casa Blanca en 2024.

Desde que dejó el cargo, Trump ha seguido siendo la figura más divisiva del país, continuando con la siembra de falsedades de que realmente ganó la votación de 2020.

También se ha enfrentado a un intenso escrutinio legal por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y por el ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios.

