Trump sale del Hospital para saludar a sus seguidores (+IMÁGENES)

El Presidente de Estados Unidos, demuestra su buen ánimo y se le pudo ver en la ventanilla del vehículo con su mascarilla saludando a una multitud que desea su pronta recuperación. Donald Trump, se encuentra recluido en un hospital militar Walter Reed para ser tratado por COVID-19. Al salir a la calle, pone fin a las especulaciones sobre su estado de salud real. Demuestra que no está usando oxígeno.

Sus partidarios realizaron una carta gigante con sus frases positivas para pedir por su salud. También se han escuchado cánticos. «Méjorate Trump» , es la consigna.

Por medio de su cuenta de Twitter @realdonaldtrump agradeció a los fans y a todos los que lo apoyan por sus buenos deseos en esta afección de salud que enfrenta.

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!

Los seguidores de Trump lo aplaudieron emocionados y agitaron banderas cuando lo vieron pasar en la caravana.

Se supo que decenas de pizzas fueron repartidas entre los simpatizantes: «Donald Trump nos trajo pizza» , decían.

Los médicos del centro de salud tienen esperanzas de trasladarlo tan pronto como sea posible, de vuelta a la Casa Blanca.

Las elecciones presidenciales serán el martes 3 de noviembre.

#4Oct 🇺🇸 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su estado de salud ha mejorado y dijo que hará una “visita sorpresa” a sus simpatizantes que se encuentran fuera del hospital Walter Reed, donde se encuentra recluido tras resultar positivo por covid-19. #TVV pic.twitter.com/DbSGkJcK8z

#4Oct El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en una caravana de vehículos del hospital Walter Reed y saludó a sus seguidores, quienes se encuentran en ese lugar para desearle pronta mejoría tras resultar positivo por covid-19. Video: Cortesía. #TVV pic.twitter.com/UDBv7wfrMS

Tiene COVID-19 pero Donald Trump salió en caravana del hospital para saludar a sus simpatizantes 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/IxOzWrm6pP

