Trump rompe con los demócratas ante el fantasma del impeachment | La Crónica de Hoy

Entornointeligente.com / El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió este miércoles con la bancada demócrata en el Congreso, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reuniera con otros líderes progresistas para hablar sobre la opción de abrir un proceso de destitución contra el mandatario y lo acusara de encubrir posibles pruebas en su contra. Trump puso fin abruptamente a una reunión en la Casa Blanca con Pelosi y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y convocó apresuradamente a la prensa para anunciar su cambio de postura.

“Habíamos programado esta reunión (con los demócratas) hace varios días. De pronto me entero de que, antes de venir, están en una reunión para hablar de la palabra que empieza por i”, dijo Trump en referencia al impeachment (juicio político, en inglés). A primera hora del día, Pelosi se reunió con los demócratas en la cámara baja para conversar sobre la creciente presión que ejercen algunos congresistas del partido para iniciar un juicio político contra Trump, debido a su falta de cooperación con varias investigaciones abiertas por la oposición demócrata y una posible obstrucción a la justicia en las investigaciones de la trama rusa. Pelosi se resiste a iniciar ese proceso, pero este mes ha endurecido su discurso contra el mandatario y ayer lo acusó de una ofensa —el encubrimiento de documentos— que consideró “merecedora de un juicio político”, aunque sin comprometerse a promoverlo. “Creemos que es importante seguir los hechos, creemos que nadie está por encima de la ley y creemos que el presidente de EU está involucrado en un encubrimiento”, explicó Pelosi en el Capitolio. IMPACTO. La acusación enfureció a Trump, quien hizo saltar por los aires, de momento, el único proyecto en el que había logrado apoyo demócrata: la renovación de infraestructuras en el país por 2 mil millones de dólares. “Entré en la reunión y les dije al senador Schumer y a la líder Pelosi que quiero hacer algo en infraestructura, pero no podemos hacerlo en estas circunstancias”, explicó Trump. Si el mandatario cumple su palabra, su negativa a negociar con los demócratas afectará con casi total seguridad al proceso de aprobación del T-MEC, puesto que Trump necesita que Pelosi lleve el tema al pleno de la Cámara baja para aprobarlo. Trump envió la noche del martes una carta a Pelosi y Schumer en la que pedía ratificar al T-MEC antes de aprobar cualquier plan sobre infraestructura, algo que no gustó a la líder demócrata, quien ayer consideró que los dos temas “no están relacionados”. Imprimir

LINK ORIGINAL: Cronica

