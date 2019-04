Trump respondió con burlas a defensa de Biden tras denuncias de tocamientos

Entornointeligente.com / El presidente de EE.UU., Donald Trump, se burló del exvicepresidente y potencial rival a ocupar la Casa Blanca en 2020, Joe Biden , por el video que publicó diciendo que será más respetuoso con el espacio personal de las mujeres ; esto luego de cuatro denuncias en su contra por tocamientos indebidos. Para su burla, Trump compartió una versión editada del video de Biden , en el que detrás del exvicepresidente aparece una imagen del propio Biden manoseando y besando al real. “¡Bienvenido de nuevo Joe!”, escribió Trump acompañado al video. WELCOME BACK JOE! pic.twitter.com/b2NbBSX3sx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de abril de 2019 Biden, que ocupó la Vicepresidencia durante los dos periodos de gobierno de Barack Obama, respondió también a través de Twitter y con sarcasmo, al vídeo que Trump compartió. I see that you are on the job and presidential, as always. https://t.co/j7wh3opXOv — Joe Biden (@JoeBiden) 4 de abril de 2019 Lo cierto es que el video y el mensaje de Trump puede ser una muestra del tipo de campaña que el ahora presidente podría hacer para reelegirse en 2020. Biden, con 76 años, anunció hace meses su participación en las primarias demócratas a la Casa Blanca , una contienda que encabeza pese a no haber oficializado su candidatura en todas las encuestas de opinión. No obstante el video de Biden no ha sido aceptado por varias personas, pues no se disculpó con las mujeres que lo denuncian por manoseo y en cambio pareció achacar el problema a un cambio de cultura , en el que los políticos que antes abrazaban a sus simpatizantes “ahora se hacen selfis con ellos”. Lea también: Joe Biden: seré más cuidadoso con el espacio personal de los demás “Las normas sociales han comenzado a cambiar, han evolucionado y las barreras para proteger el espacio personal se han modificado “, afirmó. Indicó también: “Lo entiendo. Lo entiendo (…) escucho lo que dicen, lo comprendo, y seré mucho más cuidadoso. Esa es mi responsabilidad, y cumpliré con ella (…). Seré mucho más cuidadoso y respetuoso con el espacio personal de la gente “. Trump también ha sido acusado El presidente Donald Trump también ha sido acusado por múltiples mujeres de abusos sexuales. Le puede interesar: Manifestaciones en EE.UU. en defensa de los derechos de la mujer y contra Trump El propio presidente reconoció en un vídeo de hace 15 años , que se hizo viral poco antes de las elecciones de 2016, que tocaba las partes íntimas de las mujeres sin su consentimiento. “Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (…). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (…). Puedes hacer de todo”, dijo Trump en esa grabación.LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com