Trump regresa a Washington y deja abierta la posibilidad de postular en 2024

Entornointeligente.com /

Invitado por el America First Policy Institute, un panel de expertos administrado por sus aliados, el multimillonario de 76 años, presentó un plan de acción para el «próximo presidente republicano». Lee también: Argentina recuerda a Evita, emblema del peronismo, tras 70 años de su muerte Durante más de hora y media, retomó sus temas de predilección, en particular la lucha contra la inmigración y la criminalidad, sin dejar de atacar a su sucesor, Joe Biden, al que acusa de haber «puesto a Estados Unidos de rodillas». Tras haber pintado un país apocalíptico, declaró: «La historia está lejos de haber concluido y nos preparamos para un regreso increíble, no tenemos otra opción». En enero de 2021, el exmagnate inmobiliario dejó el poder dos semanas después del ataque al Capitolio por cientos de sus seguidores. Desde entonces no había vuelto a la capital federal, y era objeto de una investigación parlamentaria encargada de aclarar su papel en el asalto al Capitolio. Lee también: Japón ejecuta al autor de la «masacre de Akihabara», que en el 2008 asesinó a 7 personas La comisión organizó una serie de audiencias públicas que revelaron el entramado del atentado y los intentos del expresidente de revertir el resultado de las elecciones para seguir en el poder, que parecen haber perjudicado a Trump. «Es todo un montaje», replicó este martes Trump, al denunciar que la comisión se compone de «piratas políticos y matones». «Realmente quieren dañarme para que no pueda volver a trabajar para ustedes (…), pero no creo que vaya a suceder», agregó con una sonrisa. «¡Cuatro años más!», corearon entonces los asistentes al evento. Candidato por tercera vez Por coincidencia, Mike Pence, quien fue vicepresidente de Trump, también estaba de visita en Washington el martes, donde marcó su diferencia con el expresidente durante un discurso dado ante jóvenes conservadores. Lee también: EE. UU.: La «sorpresiva» salida de Rusia de la Estación Espacial es «desafortunada» «No estamos de acuerdo en las prioridades», declaró al presentar un programa centrado en la lucha contra el aborto y la protección del derecho a portar armas y las libertades religiosas. «Es absolutamente esencial, en un momento en que tantas familias estadounidenses están sufriendo, que no cedamos a la tentación de mirar hacia atrás», dijo Pence, conservador cristiano. El ex número dos de la Casa Blanca, que también tiene ambiciones presidenciales, calificó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como un «día trágico». Trump nunca aceptó su derrota y evoca, sin pruebas, «fraudes electorales masivos» y una «elección robada». Lee también: Rusia dejará de participar en la Estación Espacial Internacional «después de 2024» Sin embargo, no ahondó en el tema este martes. «Siempre digo que fui candidato una primera vez y gané, y que fui candidato una segunda vez y me fue mucho mejor», declaró únicamente. «Quizá tengamos que hacerlo de nuevo», agregó. Críticas Trump, de 76 años, conserva un lugar central en las filas republicanas con un núcleo de partidarios leales, lo que le situaría en la primera posición si decidiera buscar la presidencia. Pero las críticas han golpeado su imagen, lo que permite a sus rivales, como el gobernador de Florida Ron DeSantis, ganar terreno. Lee también: FMI prevé menor crecimiento mundial en medio de desaceleración en EEUU y China Cerca de la mitad de los republicanos que votan en las primarias preferirían a otro candidato antes que Trump, según un reciente sondeo del diario The New York Times y el Siena College. La semana pasada, The Wall Street Journal y el New York Post, pertenecientes a la influyente familia Murdoch, publicaron editoriales criticando el comportamiento de Trump el 6 de enero de 2021. En un texto inhabitualmente crítico, el New York Post afirmó que el multimillonario había demostrado ser «indigno» de volver a la Casa Blanca. A pesar de todo, su discurso de este martes tuvo repercusiones. «Llámenme anticuado, pero no creo que incitar a una multitud a atacar policías sea ‘respetar la ley'», comentó Biden en Twitter. Lee también: Reportan bombardeos rusos «masivos» en el sur de Ucrania «No se puede ser proinsurrección y propolicía, ni prodemocracia, o proestadounidense», agregó el mandatario que podría buscar su reelección en 2024. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: El expresidente Donald Trump y sus tres hijos mayores acudieron a una iglesia en Nueva York para dar el último adiós a su primera esposa y madre Ivana Trump, quien murió la semana pasada a los 73 años por una caída en su casa. https://t.co/o2L7d5vxL9 pic.twitter.com/ezmFdJj5rP

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 20, 2022 (FIN) AFP/LIQ Publicado: 26/7/2022 Noticias Relacionadas Trump insta a armar a los ciudadanos para combatir el «mal» tras masacre en Texas Joe Biden levanta restricciones a los vuelos a Cuba impuestas por Trump Grave acusación: investigaciones ponen a Trump en el centro de un «intento de golpe» Trump ignoró a asesores y persistió en propagar «mentiras» sobre elecciones 2020 Congreso de EE. UU, analiza presiones de Trump para revertir las elecciones Familia Trump da el último adiós a Ivana en funeral en iglesia de Nueva York LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com