Trump pronunciará discurso de “victoria” después de ser absuelto por el Senado

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declarará victoria el jueves, un día después de ser absuelto por el Senado por dos artículos de juicio político. Está programado que el mandatario haga comentarios públicos al mediodía en Washington.

Después de la votación, Trump inmediatamente afirmó que había sido “totalmente reivindicado”, luego de una investigación de meses que la Casa Blanca calificó de “cacería de brujas” y “engaño”.

Trump fue absuelto el miércoles en el Senado de los dos cargos de juicio político: abuso de autoridad y obstrucción al Congreso, dando fin a apenas el tercer proceso de este tipo en la historia de Estados Unidos, el cual dividió al país, puso a prueba las normas cívicas y alimentó la tumultuosa contienda de 2020 rumbo a la Casa Blanca.

Con el presidente de la Corte Suprema John Roberts al frente del juicio, los senadores que juraron hacer “justicia imparcial” se pusieron de pie junto a sus escritorios y uno a uno votaron “culpable” o “inocente” en un conteo expedito y prácticamente de acuerdo a los lineamientos de su partido.

Los senadores republicanos como John Cornyn argumentaron que Trump actuó completamente dentro de los poderes de su cargo.

“Retirar al presidente de su cargo por afirmar privilegios reconocidos y fundamentados constitucionalmente que han sido invocados tanto por presidentes republicanos como demócratas sería un precedente muy peligroso”, indicó Cornyn.

SEE ALSO: Analistas: El juicio político muestra la profunda división en Estados Unidos Un solo senador republicano, Mitt Romney, votó para remover a un presidente de su propio partido en un juicio político.

“Fue un asalto flagrante a nuestros derechos electorales, nuestra seguridad nacional y nuestros valores fundamentales. Corromper una elección para mantenerse en el cargo es quizás la violación más abusiva y destructiva del juramento del cargo que pueda imaginar”, dijo Romney.

El voto de Romney priva al presidente de la capacidad de decir que el apoyo republicano a su inocencia fue unánime y los demócratas continúan argumentando que el bloqueo republicano de testigos en el juicio del Senado invalida los resultados.

“Hay un asterisco gigante al lado de la absolución del presidente. El asterisco dice que fue absuelto sin hechos, fue absuelto sin un juicio justo ‘, y significa que su absolución es prácticamente inútil”, señaló Schumer.

0:00 0:02:04 0:00 Descargar 128 kbps | mp3 64 kbps | mp3 Pop-out player El gestor del juicio político de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, dijo a los periodistas que los demócratas continuarán responsabilizando al presidente a través de investigaciones de supervisión con una orden judicial que exija la posibilidad del testimonio del exasesor de seguridad nacional John Bolton.

