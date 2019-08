Trump pide cambiar las leyes migratorias para que algo “FENOMENAL” salga de los tiroteos con 29 muertos

Entornointeligente.com /

El presidente, Donald Trump, ha apelado este lunes a los tiroteo de este fin de semana en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) para instar de nuevo al Partido Demócrata a respaldar su reforma migratoria , de forma que algo “bueno, si no FENOMENAL, salga de estos dos trágicos eventos”.

Además, ha indicado que los medios de comunicación tienen “una gran responsabilidad en la vida y la seguridad en este país”, culpando a ” las noticias falsas ” de “contribuir mucho a la ira y el enfado que se ha ido acumulando durante muchos años”.

Un joven de 24 años abrió fuego el sábado por la mañana con un rifle automático en un centro comercial de El Paso cerca de la frontera mexicana y repleto de miles de personas, matando a 20 personas e hiriendo a más de dos docenas. Ese mismo día, por la noche, un individuo con chaleco antibalas y munición extra baleó mortalmente a nueve personas , incluyendo a su hermana, e hirió a 26 en una zona de ocio nocturno n Dayton.

Los motivos de este segundo ataque se desconocen, incluido si la hermana del asesino (que fue abatido) era su objetivo primario. El tirador era blanco y seis de las víctimas eran negras, pero la policía ha descartado que fuera un crimen de odio. Justo lo contrario que en El Paso, donde el FBI investiga lo ocurrido como un posible crimen racista tras descubrir que el agresor publicó poco antes un texto contra inmigrantes en Internet. Él es blanco (fue detenido con vida), y muchas de sus víctimas son latinas .

El presidente, que ha mantenido desde hace años un discurso contra los inmigrantes, en especial los mexicanos, apenas se ha dejado oír durante el fin de semana, que ha pasado en su campo de golf de Nueva Jersey . “El odio no tiene cabida en nuestro país”, dijo el domingo, y esta mañana tiene previsto hacer una declaración oficial.

En la red social Twitter, Trump ha indicado a primera hora: “No podemos dejar que aquellos asesinados en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) mueran en vano, y lo mismo con los heridos graves. No podemos olvidarlos nunca , ni a los que cayeron antes que ellos. Republicanos y demócratas deben unirse y conseguir chequeos de antecedentes fuertes, quizá uniendo esa legislación con un reforma migratoria que se necesita desesperadamente. ¡Tenemos que hacer que algo bueno, si no FENOMENAL , salga de estos dos trágicos eventos!”.

Ha añadido además que “la cobertura de las noticias debe empezar a ser justa, equilibrada y neutral , ¡o estos terribles problemas sólo empeorarán!”.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying….

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!

