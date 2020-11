Trump insiste en que hubo “fraude” y que ganó las elecciones

Entornointeligente.com /

Trump insiste en afirmar que hubo fraude y ganó las elecciones El presidente Donald Trump continuó este miércoles su campaña insistiendo en que ganó las elecciones del 3 de noviembre y en que hubo un “fraude” generalizado que dio la victoria a su rival demócrata, Joe Biden, a través de una serie de tuis en los que aludió a la decisión de la Junta Electoral del Condado de Wayne, en Michigan, que certificó unánimemente los resultados, tras haber estado bloqueada debido a la negativa de los republicanos a hacerlo. Diez días después de que se proyectase a Biden como presidente electo, Trump no ha admitido su derrota y su contacto con el mundo exterior se ha canalizado exclusivamente a través de Twitter, siempre con la advertencia de su red social favorita de que sus denuncias de fraude “son cuestionadas”. “Gané las elecciones. ¡Fraude al votante en todo el país!”, escribió, todo en mayúsculas, junto a una serie de comentarios en los que pone en entredicho los recuentos y las decisiones sobre impugnaciones que ha presentado su equipo. …AND I WON THE ELECTION. VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020 “Esta fue una elección amañada. Prohíben a los compromisarios electorales republicanos, las máquinas de votación fallan por todas partes (¡lo que significa que los atraparon haciendo trampa!)”, escribió el gobernante reaccionando a una encuesta que apunta a que sus denuncias pueden estar socavando la confianza en el sistema. La encuesta indica que cerca de la mitad de los republicanos cree en la veracidad de las denuncias de Trump de que ganó las elecciones y que le fueron robadas por un fraude generalizado que favoreció a Biden, pese a que no se haya demostrado que así sea. Trump también se refirió al estado de Michigan: “El Gran Estado de Michigan, con muchos más votos que el número de personas que votaron, no puede certificar la elección. Los demócratas hicieron grandes trampas y fueron atrapados. ¡Una victoria republicana!”, escribió. “The numbers have not improved, it is still 71% out of balance”, stated Wayne County, Michigan, Canvassers. “There is widespread irregularities in poll numbers.” There are “more votes than people”. The two harassed patriot Canvassers refuse to sign the papers!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020 Previamente, la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, informó que todos los condados del estado votaron para certificar los resultados de las elecciones, incluido Wayne, que inicialmente no pudo certificar los resultados de los comicios debido a malas prácticas alegadas por republicanos. Wayne, donde se encuentra Detroit, es el condado más poblado de Michigan, con un 80% de población negra, que se supone que en su mayoría votó a Biden, quien se llevó los 16 votos electorales en disputa con una ventaja de 2,7 puntos porcentuales. El actual mandatario republicano derrotó por un estrecho margen a Hillary Clinton en ese estado en 2016. “Una de las razones por las que las elecciones presidenciales de 2020 fueron las más seguras en la historia de EEUU se debe en gran parte a Chris Krebs y su equipo. Él es el profesional supremo y consumado y los líderes de ambos lados aprecian su integridad, experiencia y compromiso con la democracia “, dijo la secretaria Benson. FLOYD COUNTY, GEORGIA! pic.twitter.com/mIZ5rmdkvw

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020 Trump también se quejó de nuevo de que en Pensilvania a los observadores republicanos “ni siquiera les permitieron entrar al edificio para mirar”, algo que han negado las autoridades electorales de ese estado, que también ganó Biden. Finalmente, sobre el recuento de los votos en Georgia debido a lo ajustado del resultado, dijo: “es una broma y se hace BAJO PROTESTA. Aunque se han encontrado miles de votos fraudulentos, el número real está en firmas coincidentes”. Las autoridades del estado del sureste esperan que el recuento manual de las papeletas de las elecciones termine en las próximas horas, dijo el gerente de implementación del sistema de votación, Gabriel Sterling. The Georgia recount is a joke and is being done UNDER PROTEST. Even though thousands of fraudulent votes have been found, the real number is in matching signatures. Governor must open up the unconstitutional Consent Decree and call in the Legislature!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020 Trump también solicitó hoy un recuento de los dos condados demócratas más grandes de Wisconsin, Milwaukee y Dane, alegando que eran los sitios de las “peores irregularidades”, aunque no se ha presentado evidencia de actividad ilegal. Los recuentos en Milwaukee y Dane comenzarán el viernes y deben hacerse antes del 1 de diciembre. El demócrata Joe Biden recibió 577,455 votos en esos dos condados en comparación con los 213,157 de Trump. Biden ganó en todo el estado los 10 votos electorales de Wisconsin con una diferencia de unos 20.500 votos. Hoy, el equipo de Trump también presentó una nueva querella por supuestas “irregularidades sustanciales” y “fraude” por la “falta de fiabilidad” de las máquinas de procesamiento y escaneo de votos en Nevada. En ese estado, Biden obtuvo el 50,1 % de los votos, frente al 47,7 % de Trump. etiquetas Estados Unidos Donald Trump elecciones en Estados Unidos fraude

Entornointeligente.com