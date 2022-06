Trump incentivou 'tentativa de golpe', diz comitê que investigou ataque ao Capitólio

Entornointeligente.com /

10/06/2022 00h10 Atualizado 10/06/2022

1 de 3 Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump — Foto: Chandan Khanna / AFP Photo Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump — Foto: Chandan Khanna / AFP Photo

O comitê que investigou o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021 informou nesta quinta-feira (9) que o ex-presidente Donald Trump estava por trás de uma «tentativa de golpe» para se manter no poder no país, logo após perder as eleições para Joe Biden .

Em uma audiência televisionada em horário nobre sobre as descobertas da investigação, o comitê especial mostra aos americanos a existência de uma trama, ainda em andamento, orquestrada por Trump para reverter o resultado da eleição de 2020.

Trump pode ser processado e, se condenado, pode se tornar inelegível.

«O presidente Trump convocou a multidão, reuniu a multidão e acendeu a chama deste ataque», disse a vice-presidente republicana do painel, Liz Cheney, em seu discurso de abertura.

Minutos antes, abrindo a primeira audiência pública, o presidente democrata do comitê, Bennie Thompson, acusou Trump de estar «no centro dessa conspiração».

«O dia 6 de janeiro (2021) foi o culminar de uma tentativa de golpe, uma tentativa descarada, como disse um manifestante pouco depois de 6 de janeiro, de derrubar o governo. A violência não foi um acidente.»

No dia do ataque, os manifestantes invadiram o Capitólio por «incentivo do presidente dos Estados Unidos «, acrescentou.

Em sua apresentação, o painel usou depoimentos prestados a portas fechadas por alguns dos conselheiros mais próximos e confiáveis de Trump, incluindo o ex-procurador-geral, Bill Bar, e seu genro e principal conselheiro, Jared Kushner.

Além disso, foram divulgadas imagens, algumas inéditas, da violência que tomou conta da sede do governo, que deixou cinco mortos.

«A democracia continua em perigo», advertiu Thompson, em comentários preparados e divulgados pouco antes da audiência. «A conspiração para frustrar a vontade do povo não acabou. Há aqueles que têm sede de poder neste país, mas não têm amor ou respeito pelo que tornam os EUA grandes», disse ele.

2 de 3 Foto de 6 de janeiro de 2021, dia da invasão ao Capitólio dos EUA, mostra policiais conversando com apoiadores do então presidente americano, Donald Trump, incluindo Jacob Chansley (à direita), do lado de fora do plenário do Senado — Foto: Manuel Balce Ceneta/AP Foto de 6 de janeiro de 2021, dia da invasão ao Capitólio dos EUA, mostra policiais conversando com apoiadores do então presidente americano, Donald Trump, incluindo Jacob Chansley (à direita), do lado de fora do plenário do Senado — Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

3 de 3 Imagem de janeiro de 2021 mostra que explosão causada por um armamento policial ilumina a fachada do Capitólio, em Washington, tomado por apoiadores de Donald Trump no dia em que os parlamentares americanos validariam a eleição de Joe Biden à Presidência — Foto: Leah Millis/Reuters/Arquivo Imagem de janeiro de 2021 mostra que explosão causada por um armamento policial ilumina a fachada do Capitólio, em Washington, tomado por apoiadores de Donald Trump no dia em que os parlamentares americanos validariam a eleição de Joe Biden à Presidência — Foto: Leah Millis/Reuters/Arquivo

Caça às bruxas

Durante a sessão desta quinta e nas cinco audiências seguintes, serão ouvidos pela primeira vez depoimentos-chave, enquanto os advogados mostrarão textos, fotografias e vídeos para trazer à luz supostos planos que o governo Trump começou a desenvolver antes das eleições.

Trump chamou a investigação de uma «caça às bruxas» sem fundamento e, através de sua rede social, a Truth Social, defendeu a insurreição, que classificou como «o maior movimento na história do país» para fazer com que os Estados Unidos «voltem a ser grande».

«Tratava-se de uma eleição fraudada e roubada, e um país que estava prestes a ir para o inferno», acrescentou.

O líder republicano na Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, afirmou nesta quinta que esta comissão é «a mais política e a menos legítima da história dos EUA».

«Não vejo uma sessão no horário nobre sobre o preço da gasolina, sobre como combater a inflação, alimentar nossas crianças e tornar nossas ruas mais seguras», disse ele em entrevista coletiva.

Seu partido já prometeu enterrar o trabalho da comissão se ela assumir controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro.

'Atores ilegais'

Posteriormente, o comitê, que entrevistou mais de 1.000 testemunhas, deverá agendar audiências a partir das 10h locais nos dias 13, 15, 16 e 21 de junho.

O grupo analisará diferentes esquemas ilegais que, segundo assegura, foram orquestrados pelo governo Trump para mantê-lo no poder.

Os investigadores querem examinar com detalhe o atraso de 187 minutos que levou para que mais policiais entrassem para reforçar o Capitólio e determinar por que há uma lacuna de quase oito horas nos registros telefônicos das ligações feitas da Casa Branca enquanto a violência se espalhava.

Um dos principais desafios do comitê é demonstrar a existência de uma relação direta entre a suposta conspiração para reverter a eleição, o discurso de Trump que incentivou a turba a marchar até a sede do Congresso e a posterior captura do Capitólio.

A questão de saber se Trump infringiu a lei já foi respondida em alguns aspectos. O juiz federal David Carter decidiu em março que «a ilegalidade do plano era óbvia».

As pesquisas de opinião colocam essa investigação muito abaixo na lista de preocupações dos americanos.

Pré-candidato preso

O FBI prendeu nesta quinta o principal pré-candidato republicano a governador do Michigan, acusado de ter participado, em janeiro de 2021, da invasão ao Capitólio. Segundo o Departamento de Justiça, Ryan Kelley, 40, participou do ataque.

Membro da Comissão de Planejamento da cidade de Allendale, Michigan, e fundador do Conselho Patriota dos EUA, um grupo de extrema direita, Kelley foi acusado de entrar ilegalmente no Capitólio e participar de atos de violência contra a propriedade.

Uma declaração apresentada à corte federal de Washington detalha a participação de Kelley nos distúrbios de 6 de janeiro, por meio de informações publicadas nas redes sociais, bem como de registros telefônicos. Em alguns momentos, ele chegava a pedir à multidão que entrasse no Capitólio.

Kelley foi preso em sua residência, em Allendale, na madrugada desta quinta, segundo o FBI. Os motivos que levaram à sua prisão quase um ano e meio após os fatos não estão claros.

Agente imobiliário e ligado a uma milícia local que protestou contra a remoção de estátuas de generais confederados e as restrições anti-Covid, Kelley entrou na corrida para se tornar governador do Michigan. Em pesquisa divulgada no fim de maio, após a invalidação de outras candidaturas, Kelley liderava as intenções de voto para as primárias republicanas de 2 de agosto.

Na página de Kelley no Facebook, havia uma declaração de duas palavras: «preso político». Ele está entre as mais de 840 pessoas presas por participação no ataque à sede do Congresso americano.

