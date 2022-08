Trump habla de ira tras allanamiento, pero se llevó material confidencial

Entornointeligente.com /

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) dijo ayer lunes 15 de agosto entender la «tremenda ira» que hay en el país por las «cazas de brujas» que se están produciendo, entre las que incluyó el registro a su casa, aunque hizo un llamamiento a la calma.

«El país está en una posición muy peligrosa, hay una ira tremenda, como no he visto antes, por todas las estafas». «Tras este año de estafas y cazas de brujas, ahora esto», dijo Trump a Fox News en una ambigua entrevista.

Trump explicó que sus representantes legales se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia para ofrecer ayuda y que su equipo «todavía no ha tenido noticias» del Departamento sobre si la aceptarán.

«Si hay algo que podamos hacer para ayudar, mi gente y yo ciertamente estaríamos dispuestos a hacerlo», dijo esta ambigua entrevista en la que pese a pedir calma advirtió que el pueblo estadounidense «no va a tolerar otra estafa».

Publicada el pasado viernes, la orden de registro a Mar-a-lago, en Florida, del lunes pasado revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia.

A Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarlo para ocupar cargos políticos. Por su parte, el inventario muestra que entre la documentación requisada figuran 26 cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de «alto secreto» o «confidencial».

Desde que se conoció públicamente la redada, Donald Trump se ha dedicado a publicar a través de Truth, su propia red social, mensajes incendiarios sobre lo que considera una persecución política, un «abuso» y un «ataque a la democracia».

Estos mensajes podrían tener relación con el aumento de los ataques contra las fuerzas de seguridad producidos en los últimos días, según ha señalado el propio FBI.

La investigación abierta sobre el expresidente de Estados Unidos ha polarizado todavía más la política estadounidense, cuando faltan menos de tres meses para unas elecciones de medio mandato que serán clave.

En tanto, el que fuera abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación en los intentos del expresidente estadounidense de invalidar las elecciones de 2020, en las que perdió ante el actual mandatario, Joe Biden.

Giuliani, cuyas teorías conspiratorias sobre una presunta interferencia a favor de los demócratas en los comicios han sido objeto de la investigación criminal que lidera la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tenía que comparecer la tarde de este lunes ante un gran jurado en la localidad de Atlanta (Georgia).

Su abogado reveló en una entrevista en The New York Times que el exalcalde de Nueva York probablemente no declare.

