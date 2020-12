Trump: Fraude masivo en maquinas “Dominion”

“Si se tratara de una operación de una compañía de seguros, tendríamos a todos estos investigadores investigando a las personas que pensamos que están detrás del fraude”

Dominion “refutó” los hallazgos del informe Trump: auditoría de las máquinas de Dominion en el Condado de Antrim “muestra un fraude masivo”…”.

AUDIO: *El reporte revela además que los registros de adjudicaciones de años anteriores están presentes en el sistema pero que los registros de la elección general 2020 no están allí, impidiendo auditorías, lo que viola la ley estatal e impide realizar una auditoría relevante. En el reporte concluyen que los registros 2020 deben haber sido manualmente removidos… ■ Un analista de fraude encuentra un promedio de 2 a 3% de cambio para Biden en los condados que usaron Dominion .

■ El director ejecutivo de Dominion testificará en la primera comparecencia posterior a las elecciones ante una legislatura estatal.

■ Finalmente hoy se hizo público lo que ya se sabía: que el cambio de 6.000 votos de Trump a Biden que fue denunciado en Michigan no fue un error humano, como inicialmente le hizo creer la secretaria de Estado, Jocelyn Benson. Y más aún que las máquinas de Dominion están diseñadas para fraguar.

Maryland, EEUU. (AP).- El informe preliminar de una auditoría de las máquinas de Dominion Voting Systems en un condado de Michigan es una gran noticia y muestra que los resultados de las elecciones son erróneos, afirmó el presidente Donald Trump el martes.

“Esta es una GRAN NOTICIA. Las máquinas de votación de Dominion son un desastre en todo el país. Cambió los resultados de unas elecciones aplastantes. No podemos dejar que esto suceda”, escribió Trump en unas declaraciones en las redes sociales, compartiendo un posteo que incluía el informe.

En otro, escribió que “muchos de los votos de Trump fueron dirigidos al” candidato presidencial demócrata Joe Biden, añadiendo: “es cierto que [sucedió] en todo el país. Estas falsas elecciones ya no pueden mantenerse. Republicanos, muévanse”.

En un primer posteo que publicó sobre el informe el lunes, Trump dijo que dicho documento “muestra un fraude masivo”.

El informe en cuestión alegaba que el sistema de votación de Dominion “está intencionadamente y a propósito diseñado con errores inherentes para crear un fraude sistémico e influir en los resultados de las elecciones”.

“El sistema genera intencionadamente un enorme número de errores en las boletas. Las boletas electrónicas se transfieren para su adjudicación. Los errores intencionales conducen a una adjudicación masiva de votos sin supervisión, sin transparencia, y sin rastro de auditoría. Esto conduce a un fraude electoral. Basándonos en nuestro estudio, concluimos que Dominion Voting Systems no debe usarse en Michigan. Concluimos además que los resultados del Condado de Antrim no debían haber sido certificados”, escribió en el documento Russell Ramsland Jr., cofundador del Allied Security Operations Group.

Ramsland y otros inspeccionaron y realizaron la duplicación forense en el servidor de gestión electoral del condado, que estaba ejecutando Dominion Democracy Suite 5.5.3-002. También obtuvieron tarjetas de memoria flash y memorias USB.

El examen forense fue aprobado por el juez del 13º Circuito Kevin Elsenheimer a principios de este mes. El juez acordó el lunes eliminar una orden de protección que había impedido hasta ahora la publicación del informe, siempre y cuando el código que contenía fuera tachado por el momento.

Trump elogió al juez, diciendo que era “muy respetado”.

“Gracias, por el ingenio, valentía y patriotismo del juez. ¡Debe recibir una medalla!”, añadió.

Los funcionarios del Estado cuestionaron el informe. En un escrito presentado en la corte, el director de Elecciones de Michigan, Jonathan Brater, dijo que “atribuye los cambios en los totales de votos reportados, todos los cuales parecen ser resultado de un error humano y parecen haber sido identificados y corregidos durante el escrutinio del condado, a supuestos elementos de diseño ‘intencional’ en Dominion Voting Systems, sin explicar por qué ésta sería la explicación”.

El directo de Dominion:

El director ejecutivo de Dominion Voting Systems , una empresa de software y máquinas de votación, responderá a las preguntas de los legisladores en Michigan el martes.

Será la primera vez que John Poulos responde preguntas desde las elecciones del 3 de noviembre, en las que 28 estados utilizaron productos Dominion .

Poulos podría enfrentar preguntas sobre una auditoría publicada el lunes que concluyó que el sistema de Dominion “está diseñado intencional y deliberadamente con errores inherentes para crear fraude sistémico e influir en los resultados de las elecciones”.

La firma de datos Allied Security Operations Group examinó máquinas y software en el condado de Antrim este mes, diciendo que los productos de Dominion eran los culpables del infame cambio de voto que ocurrió en el condado.

Según una breve agenda de la legislatura de Michigan, Poulos hará una presentación durante la audiencia del Comité de Supervisión del Senado en el Capitolio en Lansing a la 1 pm . Puede ver una transmisión en vivo aquí .

El senador estatal Edward McBroom, republicano, preside el comité. Un portavoz del senador le dijo a La Gran Época a través de un mensaje de texto que solo Poulos está programado para testificar.

El representante estatal Matt Hall, un republicano que preside el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Michigan, originalmente solicitó a Dominion que enviara representantes para responder preguntas de los legisladores.

Cuando no recibió respuesta, amenazó con citar a Poulos, según una carta obtenida por The Epoch Times .

Poulos luego escribió a McBroom , diciendo que un representante de la compañía podría testificar sobre “la continua campaña de desinformación maliciosa y generalizada” contra Dominion.

“Agradezco la oportunidad de corregir las afirmaciones infundadas y difamatorias que se hacen sobre nuestros sistemas. Son dañinos no solo para Dominion, sino también para los innumerables funcionarios electorales que trabajan duro en todo el estado, así como para todos los funcionarios públicos de Michigan elegidos mediante un proceso justo “, dijo Poulos en la carta.

Se han buscado representantes del dominio para interrogarlos por parte de los legisladores en otros estados de batalla.

La compañía se comprometió a enviar empleados a responder preguntas de los legisladores en Pensilvania el mes pasado, pero se retiró, citando ” amenazas de litigio “.

El presidente del Poder Judicial del Senado de Arizona, Eddie Farnsworth, un republicano, anunció durante una audiencia de supervisión electoral el lunes que emitiría citaciones requiriendo que las máquinas Dominion en el condado de Maricopa sean auditadas.

“Hay evidencia de manipulación, hay evidencia de fraude”, dijo.

Hall dijo en un comunicado la semana pasada que estaba al tanto de informes sobre problemas de software que causan irregularidades.

“Los representantes del pueblo deben poder hacer preguntas a los funcionarios de Dominion para brindar claridad y restaurar la fe en nuestro proceso electoral”, dijo.

“Dominion finalmente accedió a testificar públicamente la próxima semana. Ya era hora “, agregó el presidente de la Cámara de Representantes de Michigan, Lee Chatfield, un republicano. “Necesitamos llegar al fondo de estas acusaciones y escucharlas”.

Más temprano: Ben Turner, jefe de Fraud Spotters.

Un hombre que se ganó la vida desarrollando algoritmos de detección de fraude descubrió un fenómeno curioso: los condados que comenzaron a usar las máquinas de Dominion Voting Systems se han movido en promedio de 2 a 3 puntos al candidato presidencial demócrata del republicano en comparación con los condados que no adoptaron el máquinas.

La diferencia persistió incluso después de controlar varios factores, incluida la población del condado y diversas características demográficas.

“Recomiendo que auditemos las máquinas”, concluyó.

El hombre es Ben Turner, quien solía ser el principal actuario de Texas Mutual Workers ‘Compensation Insurance. Ahora dirige Fraud Spotters, una consultora especializada en detectar fraudes de seguros.

La Gran Época replicó su análisis inicial usando los mismos datos que usó y llegó a los mismos resultados.

Turner le dijo a The Epoch Times que no está haciendo ninguna acusación específica contra Dominion ; simplemente está informando lo que encontró.

Dominion no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de La Gran Época. La compañía ha sido criticada durante años por supuestas vulnerabilidades en su sistema. Anteriormente ha negado que sus máquinas puedan usarse para cambiar votos de un candidato a otro.

Turner llegó a su conclusión a pesar de que inicialmente se mostró incrédulo sobre las afirmaciones de que las máquinas de Dominion afectaron el resultado de las elecciones.

Aunque él mismo es republicano, prácticamente todos sus colegas y compañeros son demócratas, dijo en una llamada telefónica. La indignación de las acusaciones de fraude electoral le hizo cuestionar si estaba en el “equipo equivocado”, dijo.

“No sé cómo procesar estas acusaciones”, dijo en una publicación reciente de su blog . “Suenan tan extremos y exagerados que es fácil tacharlos de ridículos”.

Pero también vio algunas preocupaciones generales sobre la seguridad de los sistemas electorales, señalando un documental de HBO publicado a principios de este año sobre el tema.

Dada su experiencia, decidió investigar las afirmaciones solo para obtener algo de claridad para sí mismo.

Sin embargo, finalmente se dio cuenta de que necesitaba hacerlo público.

“Tenía demasiado miedo de hacerlo público porque sabía que no me ayudaría en términos de, ya sabes, la mitad de la población ahora piensa que soy una persona con sombrero de papel de aluminio. Y soy consciente de eso “, dijo.

“Pero simplemente decidí que si nadie puede demostrar que estoy equivocado, no es justo que retenga esta información y que pertenece al público.

“Si he hecho algo mal con el análisis, entonces tal vez alguien demuestre que está mal, y eso está bien para mí. Prefiero llegar a la verdad que tener razón. Sentí que si no publicaba esto, sería un cobarde “.

Observó cómo, condado por condado, los resultados de las elecciones cambiaron entre las elecciones presidenciales de 2008 y 2020, midiendo si la adopción de Dominion tendría algún efecto general sobre los cambios. Eligió las elecciones de 2008 porque, en ese momento, solo el estado de Nueva York había adoptado ampliamente Dominion , según datos de VerifiedVoting.Org . Excluyó a Nueva York del análisis, dejándole 657 condados que han adoptado Dominion y 2,388 que no lo han hecho hasta 2020.

Encontró que el uso de Dominion se asoció con una disminución de 1,55 puntos porcentuales en el voto republicano y un aumento de 1,55 puntos porcentuales en el voto demócrata en la carrera presidencial.

Controló las diferencias en la población del condado, el número de votos emitidos, la división de la población urbana / rural, el crecimiento de la población, la tasa de inmigración internacional, la población con poca educación, las áreas de alta “amenidad natural”, la alta población de “clases creativas” y la dependencia de la fabricación. .

Más tarde, agregó siete factores de control más al análisis, incluida la raza, la preferencia de los votantes y la población. No solo persistió el “efecto Dominion“, sino que la probabilidad de que sus resultados fueran una casualidad disminuyó.

El efecto disminuyó un poco, a un cambio de 2,84 puntos, cuando también controló por edad.

La probabilidad de que los resultados ocurrieran por casualidad o debido a algún factor no observado fue de aproximadamente 1 en 1,000, mostró el análisis.

En su opinión, los resultados fueron lo suficientemente significativos como para cambiar potencialmente las elecciones en al menos cuatro estados. En Georgia, solo alrededor del 0,24 por ciento de los votos necesitaría pasar de un candidato a otro para que el estado cambie. En Arizona, solo un condado, el poblado condado de Maricopa, usa Dominion , pero el margen es tan pequeño que cambiar el 0.51 por ciento de los votos de Maricopa podría cambiar el estado. En Wisconsin, sería necesario cambiar el 2.05 por ciento de los votos en los condados que usan Dominion ; en Nevada, 2,5 por ciento.

Aunque su análisis indicó en promedio un “efecto de dominio” de 3 puntos, puede ser más alto en algunos estados y más bajo en otros, dijo.

“Si cree que el efecto Dominion es real, no es difícil creer que este efecto sería mayor en los estados indecisos y podría haber colocado a estos cuatro estados en la columna de Biden, colocando al colegio electoral a su favor”, escribió.

El efecto se redujo a menos de un desplazamiento azul de 2 puntos cuando se excluyó a Georgia del análisis.

“Creo que esto indica que Georgia es el caso más sólido para la auditoría”, escribió en un artículo de preguntas frecuentes que aborda preguntas sobre su trabajo.

Mostró sus hallazgos a unas 10 personas con experiencia en estadística, dos de las cuales le proporcionaron comentarios sustanciales. Ninguno de los dos pudo encontrar fallas en su análisis, dijo, y ninguno quería que su nombre se asociara con él.

La Gran Época habló con uno de los dos, quien ejecutó un modelo estadístico ligeramente diferente con los mismos datos y llegó a casi los mismos resultados. El experto concluyó que el modelo de Turner era “razonable”, dadas las limitaciones de los datos.

Después de que se hizo público, más personas contactaron a Turner con más preguntas, sugiriendo, por ejemplo, controles más extensos.

Al final, ejecutó el análisis con unos 100 controles. El efecto se redujo a aproximadamente un cambio de 2 puntos hacia Biden. Dijo que en este punto, el modelo estadístico comenzó a sufrir de “multicolinealidad”, lo que significa que muchos de los factores de control se superpusieron, lo que provocó que el modelo proporcionara resultados menos confiables para cualquier variable, incluido el “efecto dominio”.

“Una vez que empezamos a sobreajustar el modelo, se vuelve complicado de descifrar, y tomaría algún tiempo resolver los problemas, e incluso entonces, puede convertirse en una cuestión de opinión”, dijo por correo electrónico.

Dijo que sería más seguro informar los resultados como un rango.

“Yo diría que el efecto promedio nacional parece estar entre el 1.0% y el 1.6%”, escribió.

Turner utilizó datos de elecciones anteriores del Laboratorio de ciencia de datos de elecciones del MIT , datos de elecciones actuales de Politico , datos de adopción de Dominion de VerifiedVoting.Org y datos demográficos del Departamento de Agricultura.

Los datos no son lo suficientemente robustos como para limitar el análisis a un estado en particular, dijo.

Los hallazgos no son suficientes por sí mismos para “ganar un caso judicial”, dijo. Un análisis estadístico, por sofisticado que sea, puede ser incorrecto. Pero argumentó que los cuatro estados deberían permitir que los republicanos auditen las máquinas.

Si se trataba de un caso de sospecha de fraude de seguros, los resultados justificarían una investigación, dijo.

“Si se tratara de una operación de una compañía de seguros, tendríamos a todos estos investigadores investigando a las personas que pensamos que están detrás del fraude”.

La Gran Época le pidió a Walter Mebane, profesor de estadística y experto en fraude electoral de la Universidad de Michigan, que revisara los hallazgos de Turner. Él declinó.

“Lo siento, pero no tengo tiempo para esto”, dijo en un correo electrónico. “Las suposiciones de que todo es igual a lo largo del tiempo, excepto las máquinas, son ridículas”.

Si bien Turner no controló los cambios demográficos más específicos a lo largo del tiempo, como la edad y los ingresos, sí controló el cambio general de la población.

Un investigador asociado con La Gran Época se acercó a dos profesores de estadística en dos universidades estadounidenses que encontraron sólida la metodología de Turner, pero ninguno accedió a que se publicara su nombre.

Dominion ha estado bajo fuego durante años por supuestas vulnerabilidades en su sistema. Una auditoría forense reciente en un condado de Michigan concluyó que el sistema está “diseñado intencional y deliberadamente con errores inherentes para crear fraude sistémico e influir en los resultados de las elecciones”.

Un ex analista de inteligencia militar alegó en una declaración jurada que agentes de actores maliciosos , como China e Irán, accedieron al software Dominion para monitorear y manipular las elecciones de 2020.

The Epoch Times produjo recientemente un documental que profundiza en la compleja estructura de propiedad de Dominion.

La compañía ha negado que su software pueda usarse para cambiar votos de un candidato a otro o que tenga vínculos con gobiernos extranjeros. Un supervisor electoral del condado de Georgia demostró que el software Dominion permite cambiar los votos a través de su función de “adjudicación”.

Un funcionario electoral del estado de Georgia dijo que la adjudicación crea un registro a través del cual se puede rastrear quién hizo los cambios en una boleta.

Turner pidió a Biden, a los funcionarios electorales locales y a Dominion que consideren que muchas personas ya están convencidas de que ocurrió un fraude. “Futuro presidente Joe Biden: ¿Quiere que una parte significativa de la población crea que su presidencia solo se ganó a través de los sistemas de votación de Dominion ?” el escribio.

” Dominion Corporation : ¿Quiere que una parte importante de la población desconfíe de usted y exija que sus máquinas no se utilicen?”

“Funcionarios electorales de Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin: ¿Quiere que una parte significativa de sus electores crea que es parte de una conspiración?” La única solución ahora es la transparencia, dijo.

“¿Queremos otros cuatro años donde un lado de la división política argumenta continuamente que la elección no fue válida? ¿Ayudará eso a nuestra sociedad? “Actualización: el artículo se ha actualizado con los porcentajes de votos que deberían cambiar en los condados que utilizan los sistemas de Dominion para cambiar cuatro estados.

