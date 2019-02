Trump espera “grandes cosas” en la cumbre con Kim en Vietnam

Entornointeligente.com /

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció optimista el miércoles cuando inicia la segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Vietnam, según un mensaje en su cuenta en Twitter en el que dijo que espera “grandes cosas” de la reunión que busca la desnuclearización en la península coreana.

Previo al comienzo de la cumbre, Trump realizó una visita de cortesía a sus anfitriones vietnamitas.

El presidente Donald Trump reconoció en Vietnam los avances del país y dijo que Corea del Norte podía tomar ejemplo del camino vietnamita. Mientras tanto, Kim permaneció en su custodiado hotel durante gran parte del día, pero se espera que visite algunos lugares turísticos antes de que los dos mandatarios inauguren su segunda reunión que será a puerta cerrada.

“Todos los informes falsos (conjeturas) sobre mis intenciones con respecto a Corea del Norte. Kim Jong Un y yo haremos un gran esfuerzo para resolver algo sobre la desnuclearización y luego convertir a Corea del Norte en una potencia económica. ¡Creo que China, Rusia, Japón y Corea del Sur serán muy útiles!”, escribió Trump en su cuent en Twitter.

Un equipo de la Voz de América cubre la reunión. Turistas que visitan Hanói sienten que la cumbre ha alterado sus vacaciones y las expectativas sobre los resultados son altas en la capital vietnamita, donde sus habitantes se sienten orgullosos de servir de sede al histórico encuentro.

Obtener el Flash Player de Adobe Embed share Trump y Kim, presentes en Hanoi Embed share The code has been copied to your clipboard. width px height px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:59 0:00 Descargar 270p | 5,8MB 360p | 10,1MB 720p | 56,4MB 1080p | 50,2MB Trump llegó al martes a Vietnam. El mayor desafío será convencer a Pyongyang que abandone sus armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones a su golpeada economía y mejores relaciones con Estados Unidos y otras naciones.

En Hanói prevalecía un ambiente de carnaval, con artistas callejeros pintando retratos de los dos líderes y vendedores ambulantes ofreciendo camisetas con sus rostros.

Lea: Vietnam ofrece cortes “Kim” o “Trump” en vísperas de la cumbre.

“Tenemos una gran reunión planeada para esta noche como saben, con Corea del Norte, el presidente Kim, y creo que podría ser muy exitosa”, dijo Trump ante los principales líderes de Vietnam.

“Veremos qué ocurre, pero él quiere hacer algo grandioso”, agregó Trump, indicando que Kim podría tomar a Vietnam como modelo de revitalización económica.

“Si miran lo que han hecho en poco tiempo, él puede hacerlo en un plazo muy, muy rápido: convertir a Corea del Norte en una gran potencia económica”, señaló.

Los expertos y exfuncionarios de Corea del Norte no son tan optimistas. Los escépticos insisten en que Trump debería obtener primero avances reales en el abandono del programa nuclear norcoreano antes de ceder concesiones demasiado pronto.

Thae Yong Ho, que desertó a Corea del Sur en 2016, dijo en una conferencia de prensa en Seúl a mediados de este mes que la reunión de la en Vietnam entre los dos mandatarios será un fracaso si Trump no logra que Kim declare que abandonará todas sus instalaciones y armas nucleares y regresa a Pyongyang al acuerdo de no proliferación nuclear.

Thae fungió como ministro en la embajada norcoreana en Londres y es el diplomático de más alto nivel en desertar al Sur.

Lea: Exdiplomático de Corea del Norte alerta que Kim no entregará armas nucleares.

Trump y Kim se reunieron por primera vez en Singapur el pasado mes de junio. La publicitada cumbre no arrojó ningún acuerdo práctico para que norcorea se viera obligada a renunciar a sus armas nucleares.

Pese a su raquítica economía, Pyongyang invirtió décadas construyendo su programa nuclear y hay un escepticismo generalizado acerca de que entregue esas armas sin obtener algo sustancial de Estados Unidos.

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com