Trump: El informe Muller supone ‘una exoneración’

Entornointeligente.com / El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló ayer que las conclusiones incluidas en el informe final que el fiscal especial Robert Mueller le entregó al Departamento de Justicia han supuesto “una completa y total exoneración” a su persona. En breves declaraciones a los periodistas poco antes de abordar un vuelo rumbo a Washington desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el sur de Florida, el mandatario señaló que las alegaciones de una presunta conspiración de su campaña con Rusia ha sido “la cosa más ridícula”. Publicidad “Después de una larga revisión, después de una larga investigación, después de que tantas personas hayan sido lastimadas tanto, después de no mirar al otro lado donde ocurrieron muchas cosas malas, se acaba de anunciar que no hubo complot con Rusia”, señaló el presidente al pool de periodistas que lo acompaña. “Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto”, agregó, en declaraciones desde la escalinata de un avión Air Force One que partió desde Palm Beach, donde el presidente pasó el fin de semana. “Es una completa y total exoneración”, remató el mandatario”..LINK ORIGINAL: La Critica

Entornointeligente.com