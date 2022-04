Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carnaval Eleições na França Destaques do Fantástico BBB22 Trump diz que não voltará ao Twitter se Elon Musk reativar sua conta Homem mais rico do mundo fechou negociação para adquiri rede social e torná-la um espaço de liberdade de expressão, mas ex-presidente americano diz que já não quer mais ter conta lá. Trump foi banido do Twitter após a invasão do Capitólio em Washington. Por g1

25/04/2022 16h52 Atualizado 25/04/2022

1 de 3 Donald Trump durante discurso concedido na Conferência de Ação Política Conservadora, em 28 de fevereiro de 2021 — Foto: Octavio Jones/Reuters Donald Trump durante discurso concedido na Conferência de Ação Política Conservadora, em 28 de fevereiro de 2021 — Foto: Octavio Jones/Reuters

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , reiterou nesta segunda-feira (25) que não retornará ao Twitter, mesmo que sua conta seja restabelecida após a compra da plataforma pelo bilionário Elon Musk .

Trump disse ao canal Fox News que se juntará formalmente à sua própria startup Truth Social nos próximos sete dias, conforme planejado.

2 de 3 Conta de Trump bloqueada no Twitter — Foto: Reprodução Conta de Trump bloqueada no Twitter — Foto: Reprodução

«Não vou para o Twitter, vou ficar na Truth Social», disse Trump. «Espero que Elon compre o Twitter porque ele fará melhorias e ele é um bom homem, mas vou ficar na Truth», disse Trump.

Desde a proposta de aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk surgiram especulações de que, quando ele concluísse a compra da plataforma, reativaria a conta de Donald Trump . Mas o ex-presidente norte-americano já vinha dizendo que «provavelmente» não voltaria à rede.

3 de 3 Donald Trump se reúne com empresários que seriam consultores do seu futuro governo, em 2016, entre eles Elon Musk (na ponta, à dir) — Foto: Shannon Stapleton/Reuters Donald Trump se reúne com empresários que seriam consultores do seu futuro governo, em 2016, entre eles Elon Musk (na ponta, à dir) — Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Em uma entrevista em meados de abril Trump disse que «provavelmente não teria qualquer interesse» em voltar à plataforma, onde tinha quase 90 milhões de seguidores.

«Sabe, o Twitter ficou muito chato. Eles se livraram de um monte de boas vozes… muitas das vozes conservadoras», disse Trump naquela ocasião.

Musk disse que esperava fechar o capital do Twitter, deixando-o fora da bolsa de valores, com a intenção de transformá-lo em uma plataforma para a «liberdade de expressão».

Trump foi suspenso permanentemente do Twitter após o ataque de seus apoiadores ao Capitólio, em Washington, no dia 6 de janeiro de 2021. A plataforma citou um risco de «mais incitações à violência».

O ataque ao Congresso aconteceu após um discurso de Trump no qual ele reiterou falsas acusações de que sua derrota para o democrata Joe Biden aconteceu devido a fraudes generalizadas na eleição, uma afirmação desmentida por tribunais e por autoridades eleitorais.

A decisão do Twitter foi criticada pelo Partido Republicano de Trump, e por outros, como uma tentativa de abafar vozes conservadoras e como um ataque à liberdade de expressão.

Trump, desde então, lançou sua própria plataforma de redes sociais, a Truth Social, criticada por problemas técnicos e por longos tempos de espera para se registrar.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com