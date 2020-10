Trump dice en un vídeo que se siente mejor y volverá pronto a la campaña electoral

Entornointeligente.com /

Washington, 4 oct (Sputnik). – El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó este sábado un vídeo en el que dice que se siente mejor y que ya volverá pronto a la campaña electoral.

«Cuando vine acá no me sentía del todo bien, pero ahora me siento mejor… Pienso que ya volveré pronto, estoy desesperado por llevar la campaña electoral hasta el final», relató.

Trump dice que «hay que ver lo que sucederá en los próximos dos días».

«Me siento bien y creo que tendremos un buen resultado, pero en todo caso ya lo sabremos a ciencia cierta en los próximos días», opinó.

Comentó además que le habían propuesto quedarse en la Casa Blanca, pero no lo aceptó.

«No quería quedarme en la Casa Blanca, me propusieron esa alternativa, quedarme y encerrarme, sin poder entrar en el Despacho Oval… No puedo actuar de ese modo, necesito estar en la avanzada… No puedo quedarme encerrado en el segundo piso y decir que pase lo que pase», apuntó el presidente.

Trump también habló de su esposa Melania y aseguró que se siente bien porque es «algo más joven» que él (Trump tiene 74 años y Melania 50).

El vídeo publicado en el Twitter de Trump tiene unos 4 minutos de duración, el mandatario habla rápido y parece estar un poco fatigado.

El jueves pasado, Trump anunció que él y su esposa habían dado positivo de covid-19, luego de informar que una de sus más cercanas asesoras, Hope Hicks, se había contagiado de la enfermedad. (Sputnik)

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com