Trump critica a políticos de Puerto Rico por ser “groseramente incompetentes”

Washington. El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , atacó este martes de nuevo a los "groseramente incompetentes políticos" de Puerto Rico , a los que acusó de solo "quejarse" y gastar de manera "corrupta" los fondos federales para las labores de reconstrucción tras los huracanes de 2017. "La gente de Puerto Rico es maravillosa, pero los políticos son incompetentes o corruptos. Puerto Rico obtuvo más dinero que Texas y Florida combinados, sin embargo su Gobierno no puede hacer nada bien, el lugar es un caos, nada funciona" , dijo Trump en su cuenta de Twitter. ► Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Irán ► Casa Blanca da pases de seguridad a 25 personas a las que ya se les había rechazado ► Jueza impide a Trump permitir exploración petrolera del Ártico y Atlántico El mandatario aseguró que todo lo que hacen las autoridades de la isla caribeña, a las que definió como "groseramente incompetentes", "es quejarse y pedir dinero". "La devastación dejada por el huracán María ha mermado nuestros recursos" , afirmó Ricardo Rosselló, gobernador de la isla, quien dijo este domingo que actualmente Puerto Rico no cuenta con suficientes fondos para cubrir los requisitos de pago adelantados por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés). "Estamos pidiendo el mismo compromiso que otras jurisdicciones han recibido del Gobierno federal, para que este cubra el 100 % de los pagos para los trabajos de emergencia que acelerarán la recuperación" , agregó. Este lunes, dos propuestas legislativas para aprobar más fondos para las labores de reconstrucción en Puerto Rico no lograron salir adelante ante el bloqueo en el Congreso, donde los demócratas controlan la Cámara y los republicanos el Senado. El huracán María, que devastó Puerto Rico , es comparable por la magnitud de su destrucción a los peores desastres naturales que se han registrado en territorio de Estados Unidos. Aunque en un primer momento las autoridades reconocieron solo 64 muertes a causa del huracán, un estudio posterior de la Universidad George Washington situó el saldo mortal asociado en los meses posteriores por la carencia de electricidad y fallas en las infraestructuras básicas en cerca de 3.000 personas. Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como estado libre asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque Estados Unidos se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros. Fuente: EFE

