Trump chega a data-chave sem conseguir bloquear vitória de Biden

Segundo o secretário de Justiça do Texas, os estados “encheram a população com cédulas ilegais” e ignoraram regras para a sua contagem — irregularidades que, acumuladas, teriam mudado o resultado da eleição. Notoriamente, Paxton não cita outras unidades federativas que fizeram mudanças similares, mirando aquelas que foram fundamentais para a vitória de Trump em 2016, mas que optaram por Biden neste ano

Entornointeligente.com /

WASHINGTON — A vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas ficará ainda mais consolidada ao fim desta terça-feira, prazo final para que os estados americanos resolvam litígios pendentes, certifiquem seus resultados e nomeiem os delegados que os representarão no Colégio Eleitoral , que se reunirá na próxima segunda-feira. A partir de agora, as chances de sucesso da fracassada cruzada judicial do presidente Donald Trump para reverter o voto popular se aproximam de zero.

Habitualmente simbólico, o “Dia do Porto Seguro”, como esta terça é conhecida, ganhou visibilidade devido às manobras legais de Trump , que afirma, sem qualquer evidência, ter sido vítima de fraude. A mais recente delas veio nesta manhã, quando o secretário de Justiça do Texas, Ken Paxton, um aliado de Trump, recorreu à Suprema Corte pedindo o bloqueio dos votos no Colégio Eleitoral de quatro estados-chave em que Biden venceu: Michigan, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin.

Contexto: Entenda em 9 pontos como o presidente dos EUA é eleito e o que pode acontecer se o resultado for contestado

Depois de hoje, no entanto, a lei estipula que o Congresso é obrigado a aceitar os delegados designados pelas unidades federativas e seus votos no Colégio Eleitoral. Todos os estados onde Trump questionou sua derrota, incluindo os quatro alvos de Paxton, já tiveram seus resultados certificados. Entre os estados em que Biden venceu, apenas Colorado e Havaí, que juntos têm nove delegados, ainda não o fizeram — em ambos, não há litígios desafiando a apuração.

Mesmo uma improvável reviravolta nos dois estados não seria suficiente para Trump: Biden conquistou 306 delegados, 36 a mais que o necessário para se eleger, contra 232 do presidente. No voto popular, a vantagem democrata foi superior a 7 milhões de votos.

PUBLICIDADE O marco desta terça não impede novos processos que questionem os resultados, mas eles provavelmente serão descartados pela Justiça, como já vem ocorrendo desde a eleição. Até o momento, a campanha de Trump teve 49 derrotas nos tribunais e apenas uma vitória.

Agenda: Saiba quais são os próximos passos para a proclamação oficial do resultado das eleições nos EUA

Sem embasamento O placar, no entanto, não impediu Paxton de ir à Suprema Corte, alegando que os quatro estados citados em seu processo agiram inconstitucionalmente ao explorar a pandemia para alterar as regras do voto pelo correio. As autoridades estaduais atestam que não há indícios de fraude, enquanto vários processos com argumentos similares foram rejeitados, sob o argumento de que unidades federativas tinham sim o direito de mudar as regras em meio à pandemia de Covid-19.

Segundo o secretário de Justiça do Texas, os estados “encheram a população com cédulas ilegais” e ignoraram regras para a sua contagem — irregularidades que, acumuladas, teriam mudado o resultado da eleição. Notoriamente, Paxton não cita outras unidades federativas que fizeram mudanças similares, mirando aquelas que foram fundamentais para a vitória de Trump em 2016, mas que optaram por Biden neste ano.

PUBLICIDADE Leia mais: Trump tirou foco do terrorismo e pôs na China, mas nacionalismo abalou prestígio dos EUA

Acusado por democratas de pôr em xeque a confiança no processo eleitoral, Paxton pede, a 42 dias da posse de Biden, que o tribunal máximo do país receba o caso nesta quarta-feira, escute argumentos orais na sexta e adie a reunião do Colégio Eleitoral. O tribunal, com seis juízes conservadores e três progressistas, não é obrigada a ouvir a petição.

Há ainda na Suprema Corte uma moção republicana para anular a certificação na Pensilvânia, alegando que a lei estadual que expandiu o voto pelo correio é inconstitucional. Nas instâncias inferiores, há poucos processos pendentes. Em nível estadual, existem algumas ações em estados como Geórgia, Arizona, Wisconsin e Pensilvânia. No âmbito federal, há três processos pendentes — dois em Wisconsin e um no Arizona —, que provavelmente acabarão em breve.

Europa: Eleição de Biden gera desconfiança na Rússia e alívio na União Europeia

Trump tenta convencer Cada vez mais, restam a Trump apenas duas alternativas para reverter o resultado da eleição: que um número suficiente de delegados contrarie a decisão dos eleitores que representam no Colégio Eleitoral — algo muito improvável —, ou que Legislativos estaduais dominados por republicanos driblem a certificação oficial e indiquem delegados pró-Trump, o que o republicano vem tentando fazer sem sucesso.

PUBLICIDADE Na segunda-feira, veio à tona que Trump ligou pessoalmente, em duas ocasiões, para o líder da Assembleia Legislativa da Pensilvânia, Bryan Cutler, para tentar encorajá-lo a mudar o resultado no estado. Anteriormente, o presidente já havia feito o mesmo com autoridades estaduais na Geórgia e em Michigan. Líderes partidários dos três estados e do Arizona já afirmaram que seria ilegal mudar o resultado do pleito.

Pela lei eleitoral, havendo apenas uma delegação de cada estado no Colégio Eleitoral, o Congresso é obrigado a confirmar seus votos, em reunião que ocorre no dia 6 de janeiro. A exceção seria se as duas esferas do Legislativo federal concordarem em rejeitá-los, algo quase impossível, dado que a Câmara está e continuará sob controle democrata.

Análise: Manobras de Trump para mudar resultado da eleição são sem paralelo na História dos EUA

Mesmo sem embasamento, a retórica de Trump vem mobilizando sua base eleitoral. A principal funcionária eleitoral de Michigan, por exemplo, arrumava sua árvore de Natal no último fim de semana quando uma multidão de eleitores do presidente, alguns deles armados, se reuniu em frente à sua casa para chamá-la de “traidora e criminosa”. Episódios similares ocorreram na Geórgia e no Arizona, com ameaças que atingem também autoridades republicanas locais.

PUBLICIDADE O porta-voz da campanha de Trump disse que “condena plenamente a violência” e disse que seus aliados foram “inundados com ameaças de partidários esquerdistas de Biden” — não há, no entanto, relatos de violência contra os republicanos. O presidente, em paralelo, usa suas próprias redes sociais para fazer ataques diretos a autoridades republicanas que atestam a lisura do pleito.

Esta não é a primeira vez em que o “Dia do Porto Seguro” ganhou destaque. A data foi importante em 2000, quando a disputa entre Al Gore e George W. Bush foi resolvida na Justiça. Naquele ano, a Suprema Corte suspendeu a recontagem na Flórida, estado que definiu a eleição, em 12 de dezembro, a data limite daquele ano. Um dia depois, Gore reconheceu sua derrota para Bush, que ganhou no estado por uma diferença de apenas 500 votos.

Entornointeligente.com