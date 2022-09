«Trump aveva carte su difese nucleari di un altro Paese»

Entornointeligente.com /

WASHINGTON. – Sembra aggravarsi la posizione di Donald Trump nell’inchiesta dell’Fbi sui documenti in gran parte classificati sequestrati nella sua residenza di Mar-a-Lago, mentre il suo ex stratega alla Casa Bianca Steve Bannon va incontro a nuovi guai giudiziari per la truffa della raccolta fondi destinata al muro con il Messico.

L’ultimo colpo di scena è stato rivelato dal Washington Post. Tra le carte sequestrate in Florida ce n’è anche una che descrive le difese militari di un governo straniero non meglio identificato, comprese le sue capacità nucleari. Alcuni di questi documenti, inoltre, dettagliano operazioni Usa così top secret che molti dirigenti della sicurezza nazionale ne sono all’oscuro: non basta un nullaosta «top secret», serve un permesso speciale con motivazioni particolari.

Solo il presidente e alcuni membri del governo possono autorizzare altri funzionari a conoscere i dettagli di queste attività segrete, che altrimenti restano a conoscenza solo di una ventina di persone. Documenti del genere sono tenuti sotto chiave, quasi sempre in una struttura ad hoc con un ufficiale che registra gli accessi. Invece essi erano tenuti disordinatamente a Mar-a-Lago in un luogo ritenuto insicuro, oltre 18 mesi dopo la fine del mandato di Trump.

Una circostanza che ha aumentato l’allarme nella comunità dell’intelligence, preoccupata che qualcuno non autorizzato possa aver visto quelle carte identificando le capacità degli 007 Usa di raccogliere informazioni e consentendo al Paese interessato di adeguare le sue risposte nucleari.

«Se l’informazione è vera, solleva ulteriori domande. Perché Trump ha portato quei documenti a Mar-a-Lago? Perché ha rifiutato di restituirli? L’indagine deve continuare senza ostacoli», ha twittato il deputato dem Adam Schiff, capo della commissione intelligence della Camera.

Il tycoon, che aveva liquidato come una bufala la precedente notizia del Wp che gli agenti cercavano documenti legati alle armi nucleari, ora sembra più preoccupato che gli abbiano sequestrato le cartelle mediche: l’Fbi «non solo mi ha rubato i passaporti ma ha preso impropriamente anche tutti i miei dati medici altamente confidenziali, con tutti gli annessi (almeno vedranno che sono molto in salute, un campione assoluto di perfetta forma fisica!), oltre alle dichiarazioni dei redditi (illegale prenderle) e informazioni coperte dal privilegio avvocato-cliente».

«Un no definitivo. Giorni da Unione Sovietica!», ha scritto sul suo social Truth. Nei giorni scorsi aveva incassato una vittoria legale ottenendo la nomina di uno «special master» per l’esame dei documenti sequestrati: decisione presa da una giovane giudice inesperta (da lui nominata) e contestata dallo stesso William Barr, l’ex fido ministro della Giustizia del tycoon.

Intanto Bannon, che fu anche capo della sua campagna elettorale, sarà incriminato giovedì a Manhattan per truffa per la raccolta fondi lanciata allo scopo di completare il muro col Messico, intascandosi oltre un milione dei 25 ricevuti. Nei suoi ultimi giorni Trump gli concesse la grazia, che però non copre i reati statali.

L’ideologo dell’estrema destra americana ha lamentato un uso politico della giustizia per «accuse fasulle» lanciate «a 60 giorni dalle elezioni di midterm». Ma ora rischia una seconda condanna, dopo quella per oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare nell’inchiesta parlamentare sull’assalto del Capitol il 6 gennaio 2021.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

