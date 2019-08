Trump asegura que hay “muchos muertos” por tiroteo en Texas

Entornointeligente.com /

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que hay “muchos muertos” en el “terrible” tiroteo ocurrido esta mañana en un centro comercial de El Paso (Texas), y prometió ayuda federal a las autoridades locales y estatales.

“Terrible tiroteo en El Paso, Texas. Los informes son muy malos, muchos muertos”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, sin dar cifras.

El mandatario agregó que “estaba trabajando con las autoridades locales y estatales, y las fuerzas de seguridad” y que había “hablado con el gobernador para ofrecer total apoyo del Gobierno federal”.

“Que Dios esté con todos ustedes!”, concluyó.

Las autoridades de El Paso (Texas) confirmaron que hay varios muertos como consecuencia del tiroteo ocurrido este sábado en un centro comercial de esa ciudad fronteriza con México.

El portavoz de la policía de El Paso, Roberto Gomez, informó en rueda de prensa a mediodía que hay “varios fallecidos” y “múltiples heridos” por el tiroteo, pero no ofreció más detalles sobre el número y condición de las víctimas.

Gomez indicó que hay una persona que se encuentra “bajo custodia” de las autoridades.

“Es una tragedia que, francamente, tengo dificultad de asimilar”, dijo Dee Margo, alcalde de la ciudad en declaraciones a la cadena CNN.

Los medios locales reportan cerca de una veintena de heridos llevados a centros hospitalarios.

“Tiroteo en marcha. Manténganse alejados del área del centro comercial de Cielo Vista. La escena está todavía activa”, escribió la policía de El Paso en su cuenta de Twitter tras recibir las primeras informaciones esta mañana.

El Paso es una ciudad fronteriza con México ubicada en el oeste del estado de Texas y que cuenta con una población de casi 700.000 habitantes.

