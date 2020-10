Trump asegura que es inmune al coronavirus

Entornointeligente.com /

Caracas, 11 de octubre de 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , informó este domingo que es inmune al COVID-19 , luego de haber sido diagnosticado con el virus la semana pasada.

“Una despedida total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no puedo contraerlo (inmune) y no puedo administrarlo. Muy bueno saberlo” , escribió Trump en su cuenta de Twitter.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020 Por su parte, Sean Conley, el médico personal del presidente estadounidense, informó este sábado que el mandatario estadounidense se ha recuperado y ya no es portador del COVID-19.

“La muestra de PRC de covid-19 de esta mañana demuestra, según los estándares actualmente reconocidos, que ya no se le considera un riesgo de transmisión para otros”, señaló el doctor en un memorando sobre el estado de Trump.

Cabe destacar, que el pasado lunes 5 de octubre, el mandatario fue dado de alta del hospital militar Walter Reed, donde lo ingresaron para recibir tratamiento, tras dar positivo a la prueba del COVID-19 el viernes 2 de octubre.

A su salida, Trump aseguró que se sentía mejor de lo que se había sentido en mucho tiempo e instó a los estadounidenses a “salir ahí fuera” y no tener miedo al coronavirus.

Se espera que el presidente organice un “mitin virtual” el viernes al aparecer en el programa de radio del presentador de radio conservador Rush Limbaugh.

