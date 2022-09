Trump afirma que tendría mejor asiento que Biden en el funeral de la reina Isabel II

Entornointeligente.com /

En el día en que el presidente Joe Biden asistió el lunes al funeral de la reina Isabel II en Londres, se ha hablado mucho de que estaba sentado lejos de la primera fila en la Abadía de Westminster.

Con 2.200 invitados en la abadía, el presidente, que estuvo acompañado por la primera dama, Jill Biden, se encontraba entre las aproximadamente 500 personas invitadas que eran jefes de Estado o dignatarios extranjeros.

En la regia ceremonia, los Biden se acomodaron en los bancos a unas 14 filas de la parte delantera, justo detrás del líder polaco Andrzej Duda y una fila por delante del Primer Ministro de la República Checa, Petr Fiala. Ignazio Cassis, presidente de Suiza, se sentó a la izquierda de la primera dama.

El ex presidente Donald Trump, que fue derrotado por Biden en su intento de obtener un segundo mandato en noviembre de 2020, aprovechó la óptica para arremeter contra el líder estadounidense.

A través de su plataforma Truth Social, Trump compartió una foto de los dolientes en el funeral, destacando el asiento ocupado por Biden, al tiempo que sugería que habría sido colocado en un lugar más prominente si aún fuera presidente.

Explicación del asiento del Presidente Biden en el funeral de la Reina

El presidente Joe Biden es fotografiado a la derecha llegando a la Abadía de Westminster en Londres el 19 de septiembre de 2022, para el funeral de la reina Isabel II, y el presidente y la primera dama durante el servicio. La posición de los Biden en el funeral ha desatado preguntas y críticas.

«Esto es lo que le ha pasado a Estados Unidos en sólo dos cortos años. No hay respeto!» escribió Trump. «Sin embargo, un buen momento para que nuestro presidente conozca a los líderes de ciertos países del Tercer Mundo. Si yo fuera presidente, no me habrían sentado allí, ¡y nuestro país sería muy diferente de lo que es ahora!

Las cejas también se alzaron en Twitter, donde la comentarista conservadora Meghan McCain cuestionó el hecho de que Biden no estuviera sentado en un lugar tan prominente.

La ex panelista de The View McCain tuiteó: «Tengo curiosidad por saber por qué nuestro Presidente y la Primera Dama estaban básicamente en la sección de sangrado de la nariz en el funeral de Queens…»

El tuit de McCain fue recibido con una avalancha de burlas, y otros usuarios de Twitter explicaron que el asiento de Biden se debía al protocolo.

Explicación del asiento de Biden en el funeral de la Reina

Según el diario británico The Telegraph, el líder de EE.UU. -cualquiera que fuera en el momento de la muerte de la reina- se habría sentado de la misma manera, con los miembros de la familia real, los primeros ministros pasados y presentes del Reino Unido, y los líderes de la Commonwealth teniendo prioridad.

Como el protocolo real dicta que los líderes de la Commonwealth tienen prioridad sobre los de otras partes del mundo en el funeral de la reina, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se sentó nueve filas por delante de Biden.

Según el periódico, los gobernadores generales de los reinos en los que la soberana británica se mantuvo como jefa de Estado se sentaron en primer lugar, con los líderes electos de la Commonwealth detrás de ellos.

De acuerdo con el protocolo, los gobernadores generales de los reinos que mantienen al monarca como jefe de Estado se sentaron en primer lugar, y los líderes electos de la Commonwealth detrás de ellos.

Esto significaba que los líderes de países como Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y las islas caribeñas Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas estaban incluidos entre los que se habrían sentado por delante del presidente estadounidense.

A pesar de la posición de los asientos, Biden tuvo un gran privilegio, ya que se le concedió permiso para llegar al servicio en la limusina blindada presidencial, apodada «La Bestia», que había volado desde Estados Unidos para la breve visita.

Esto contrasta con los demás líderes mundiales que asistieron, a los que se les vio viajar juntos en autobús a la ceremonia por razones de seguridad. El presidente francés, Emmanuel Macron, también tuvo permiso para llegar en su propio coche.

Biden llegó a la Abadía de Westminster fuera del intervalo de 20 minutos -de 9:35 a 9:55- reservado para la presentación de los líderes mundiales. El presidente y su esposa fueron vistos entrando en la abadía poco después de las 10 de la mañana, menos de una hora antes del inicio del funeral, programado para las 11 de la mañana.

Se compartió un video del coche presidencial atascado en el tráfico de camino al funeral.

Los Biden regresaron a Estados Unidos apenas unas horas después de que concluyera el servicio en Londres.

Aunque Trump no fue invitado a asistir al funeral del lunes, sí fue invitado a un servicio conmemorativo separado en Washington, D.C., el miércoles, junto a los ex presidentes vivos Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter. Ninguno de los ex presidentes había confirmado su asistencia hasta el lunes por la noche.

