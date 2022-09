Trump acepta entregar sus registros financieros a un comité del Congreso

Entornointeligente.com /

La batalla por esa información se remonta a abril de 2019, cuando el comité emitió una citación legal para tener acceso a esa información en el marco de su investigación sobre sus conflictos de intereses «sin precedentes», sus transacciones «en beneficio propio» y sus vínculos financieros con el exterior. Lee también: [Muere en Japón la persona más anciana del mundo a los 119 años] A su vez, Trump y Mazars USA, una firma de contabilidad usada por el exmandatario y sus empresas, demandaron al entonces líder de ese comité, el demócrata Elijah Cummings, en un intento por bloquear la citación judicial. «Tras numerosas victorias en los tribunales, el comité ha alcanzado un acuerdo para obtener documentos financieros clave que el expresidente Trump peleó durante años para esconderlos del Congreso», indicó este jueves el comité en su comunicado. Lee también: [Rusia advierte sobre la Tercera Guerra Mundial antes de cumbre sobre armas para Ucrania] Según su nota, esos documentos facilitarán que el comité llegue «hasta el fondo de la conducta atroz» del antiguo mandatario republicano y asegure que los futuros inquilinos de la Casa Blanca «no abusen de su posición de poder en beneficio personal». El Comité de Supervisión había solicitado en marzo de 2019 a Mazars USA los estados de la situación financiera y las auditorías preparadas por Trump y algunas de sus compañías, incluida la del Hotel Trump International, ubicado en el centro de Washington, según detalló entonces The Washington Post. Lee también: Colombia: intento de fuga deja 49 reclusos muertos en cárcel El diario precisaba que durante más de una década Mazars USA y una firma predecesora habían firmado los estados financieros que Trump usaba para acceder a créditos, algunos de los cuales incluían «exageraciones frecuentes o inexactitudes» que iban acompañadas de una nota de la firma que decía que no era responsable de las imprecisiones de la información. En agosto de 2021, la Justicia ya había estipulado que el comité tenía razones legislativas válidas para solicitar esos documentos, y el acuerdo alcanzado ahora subraya que Trump ha accedido a no emitir ninguna apelación en los juzgados de Washington y que Mazars USA acepta entregar los documentos al comité «lo antes posible». La resolución de este conflicto no afecta a otra batalla legal entre Trump y otro comité de la Cámara Baja, que lleva años pidiéndole que haga públicas sus declaraciones de impuestos. Lee también: A 18 sube número de muertos por ataque ruso con misiles a centro comercial de Ucrania Trump fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publicó cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y de rendición de cuentas ante la población. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina Embajada de Indonesia emite comunicado sobre caso de connacionales ?? https://t.co/ztvvfLNTSB pic.twitter.com/WpHVPw1HY8

Publicado: 1/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

