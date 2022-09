Trujillo: lideresa de comedor popular ayuda a población de escasos recursos hace 20 años

Entornointeligente.com /

El comedor donde colabora a diario doña Dolores recibe desde hace varios años el apoyo del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). «El Midis nos ha dado cocinas, ollas, cucharones. También nos apoyan con arroz, menestras, atún y aceite, a través de la municipalidad. Estos alimentos son un gran aporte para las personas que vienen todos los días por un plato de comida», comenta doña Dolores. Ella vive agradecida con el respaldo y reconocimiento que recibe de su comunidad, ya que los comensales la buscan por su buena sazón y porque saben que no duda en ayudar a los vecinos que no cuentan con los recursos para adquirir el menú. Lea también: Pensión 65: conoce a María Julia Yahuarcani, usuaria centenaria del río Amazonas Sus hijos muchas veces le han pedido retirarse, pero doña Dolores, luego de más de 20 años de apoyo al comedor, no olvida que sus pequeños, hoy ya grandes, también crecieron alimentándose allí. «Me siento feliz cocinando, aunque mis hijos no quieren, ya estoy acostumbrada a ayudar a la gente que no tiene», menciona esta lideresa. Recuerda con cariño la ayuda que recibió cuando llegó a vivir a La Esperanza , las dificultades que tuvieron para abrir el comedor, y los que siempre les tendieron la mano. «Nos sentimos muy agradecidas con el Programa de Complementación Alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es un apoyo muy bueno porque hay mucha gente que lo necesita». El PCA del Midis brinda apoyo alimentario a sus usuarios a través de los centros de atención agrupados en sus diversas modalidades, tales como comedores populares, hogares-albergues, personas en riesgo, trabajo comunal y pacientes con tuberculosis. En este año, el Midis ha incrementado en 67% el presupuesto destinado a los comedores populares, lo cual no ocurría desde hace varios años, buscando así que ningún peruano pase hambre. Más en Andina: Cacao de Jaén será la estrella en Foro Mundial de la Alimentación en Roma ?? https://t.co/tk98A73HHN ?? Gobierno regional de Cajamarca impulsa la presentación de ancestral producto ante la FAO. pic.twitter.com/aNeFopnZXu

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 25, 2022 (FIN) NDP/TMC JRA Publicado: 25/9/2022 Noticias Relacionadas Ollas comunes a nivel nacional recibirán más de 7,000 toneladas de alimentos del Midis Midis: Programa Cuna Más renueva certificaciones ISO por sus altos estándares de calidad Arequipa: Caravana Multisectorial del Midis beneficia a 700 pobladores de Caylloma Midis: 688,343 personas vulnerables son atendidas por comedores populares este año

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com