Trujillanos «Momoy» y «Juanchi» a cuartos de final de Copa Libertadores FS 

Entornointeligente.com /

La Copa Conmebol Libertadores de América versión fútbol sala ya tiene a dos trujillanos en los cuartos de final que se disputarán este miércoles y jueves en el Polideportivo Arena Malvinas Argentinas.

El joven goleador Andrés «Momoy» Terán (Club Atlético Barracas Central de Argentina) y el histórico creativo Juan «Juanchi» Bastidas (Deportivo Panta Walon de Perú) no solo clasificaron, sino que guiaron a sus clubes con sus anotaciones.

Ambas escuadras pasaron como segundas de grupo. Barracas en el «C», aseguró su pase con goleada 6-2 al Bucaneros de La Guaira, precisamente ex equipo de «Momoy» Terán en Venezuela. El crack trujillano anotó uno de los tantos y no lo celebró por respeto.

Bastidas y la organización de futsal más poderosa del Perú, perdieron (2-1) el duelo por el primer lugar del «B» ante el brasileño Cascavcel Futsal. Así que escoltaron a los amazónicos a la siguiente fase. Juanchi marcó el único gol peruano, para sumar dos en la contienda internacional.

«Momoy» y su conjunto argentino rivalizarán en estas instancias con el mítico Peñarol de Uruguay. Mientras que «El Panta» de Juanchi retará a otro nombre grande de Sudamérica, el Cerro Porteño de Paraguay.

«Momoy» Terán aporta sus goles al Barracas Central. CUARTOS DE FINAL Cerro Porteño (PAR) Vs Panta Walon (PER) Peñarol (URU) Vs Barracas Central (ARG) Cascavel Futsal (BRA) Vs S.S. Bocca (ECU) Dvo. Meta (COL) Vs San Lorenzo (ARG)

Por: Miguel Ángel Albarrán

[email protected]

Twitter: @elmigue1

Instagram: @migueperiodista

Tags: Deportes Fútbol futsal Trujillo Siguiente Mérida | Autoridades investigan fallecimiento de joven madre en el IAHULA Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com