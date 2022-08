Trujillanos FC se enredó la vida en Pueblo Nuevo   

Entornointeligente.com /

Miguel Ángel Albarrán [email protected] Twitter: @elmigue1 Instagram: @migueperiodista El amarillo y marrón se enredó la vida en el estadio «Pueblo Nuevo» de San Cristobal, al caer por minima diferencia (1-0) ante Real Frontera FC tras jugarse la jornada 17 del Grupo Occidental de la Liga Futve 2. Tras perder con un tanto de Ray Montaño (minuto 70), Trujillanos FC no pudo mantener el cuarto puesto y ahora su clasificación no depende de sí mismo. El próximo domingo en la fecha de cierre deberá vencer al Academia Rey, rival directo del que se desharía en ese mismo choque, pero tendrá que ligar que Rayo Zuliano confirme su favoritismo en Maracaibo ante Héroes de Falcón. Titanes de Guanare, el mismo Rayo y Ureña SC ya tienen los tres primeros cupos a la siguiente fase, solo se pelearán el orden de ese podio. Así que el cuarto boleto se lo disputarán cuatro conjuntos, tres de ellos con posibilidades reales, como son el Héroes, Rey y el TFC. Héroes no la tendrá fácil en su visita a los zulianos, porque estos intentarán arrebatar el primer lugar a un Titanes, siempre y cuando estos resbalen. Pero los de Falcón al menos si dependen de sí mismos, un eventual triunfo ante Rayo los metería a la segunda ronda y dejaría sin chances a un Trujillanos, por más que estos ganen en Valera ante la Academia. Lo que queda es que la fanaticada llene el José Alberto Pérez el domingo para ayudar aupar a un cuadro trujillano que debe «ganar o ganar» para ver si con el resultado en la capital zuliana se les cumple lo que desde el principio fue su principal objetivo. Trujibus fue atacado «A pocos minutos de la salida del hotel en San Cristóbal, luego del partido frente a Real Frontera, fue atacado el Trujibus, resultando herido el chófer de la unidad», informó el Trujillanos FC en sus redes sociales. Un tipo de proyectil fue lanzado hacia la unidad de transporte, no se conoció el autor o los autores de tan lamentable acto vandálico. LIGA FUTVE 2 – GRUPO OCCIDENTAL Jornada 17: Real Frontera 1 ※ Trujillanos FC 0 Héroes de Falcón 1 ※ Atl. El Vigía 0 Academia Rey 2 ※ Unión Local Andina 1 Llaneros EF 0 ※ Ureña SC 1 Rayo Zuliano 4 ※ Titanes FC 4

