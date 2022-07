Trujillanos FC rescató un  punto ante el líder en Maracaibo 

Entornointeligente.com /

Miguel Ángel Albarrán

[email protected]

A falta de tres jornadas para el final de la primera ronda del campeonato, los Guerreros de la Montaña mantienen esperanzas de meterse entre los cuatro clasificados a la segunda fase de la Liga Futve 2.

Trujillanos FC igualó en las postrimerías del partido jugado en el estadio de la urbanización «La Victoria» de Maracaibo ante el puntero Rayo Zuliano. Cuando parecía que ya los de casa celebrarían tres puntos mas, un ataque incesante del amarillo y marrón terminó en gol «in extremis» de Daniel Di Gabriele (90+3).

Rayo abrió el marcador al minuto 13´, a través de un tiro penal convertido por Jeison Pirela. El partido igualado, cerró la jornada 15 del Grupo Occidental. No contó con la cobertura acostumbrada de los medios de comunicación trujillanos, debido a que el equipo anfitrión no lo permitió, alegando espacio insuficiente en los alrededores del campo llamado «Lino Alonso».

Lo recomendable para el TFC era la victoria, pero con lo visto en el juego, pudo haber sido peor. Los entrenados por Lenìn Bastidas, ahora son sextos, a dos puntos del ansiado cuarto peldaño, que mantiene Héroes de Falcón.

Aunque Academia Rey les ganó a domicilio los alcanzó en puntaje (22), solo que por un gol menos anotado, los larenses son sextos. Lo importante para ellos es que salieron de los puestos para pelear la permanencia, en donde cayó Real Frontera FC.

Trujillanos FC se alejó un poco de esa zona roja, pero en su objetivo por clasificar a siguiente fase, le tocarà una recta final en la que enfrentará a Llaneros de Guanare (en casa), Real Frontera (de visita) y Academia Rey (en casa), en ese orden.

En cuanto al once inicial presentado por el DT Bastidas, no hubo sorpresas a excepción que a última hora Jerson Montilla no alineó por quebrantos de salud. Así que por el lateral izquierdo se tuvo que improvisar con el volante Jackson López.

ASÍ ALINEARON:

1 ※ Rayo Zuliano: Luis Delgado; Hermes Rodriguez, Hector Bello, Albert Barboza, Ángel Faría; Edwin Castro, Jeison Pirela, Jhon Mejía, Luis Paz; Cesar Salazar y Jesús Gamarra. DT: Alex García King

1 ※ Trujillanos FC: Víctor López; Daniel Chocó, Cesar Aponte (c), Eliel Alejos, Jackson López; Josman Hernández, Francys Sosa, Jesús De La Hoz, Enderson Torrealba; Aldhair Valenciano y Edgar Castellanos. DT: Lenín Bastidas

LIGA FUTVE 2 – GRUPO OCCIDENTAL

Jornada 15 ※ Resultados:

Sábado:

Real Frontera FC 0 ※ Atl. El Vigía 1

Titanes FC 0 ※ Ureña SC 0

Domingo:

Llaneros EF 0 ※ ULA FC 2

Héroes de Falcón 0 ※ Academia Rey 1

Rayo Zuliano 1 ※ Trujillanos FC 1

