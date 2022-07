Trueno presenta «Un Paso» junto a J Balvin

Entornointeligente.com /

«Si la gente me pide reggaetón, se lo doy» , expresa Trueno en un fragmento del tema donde el pulso del Hip-hop también dice presente e involucra a J Balvin.

Informate más Encuentran muerta a la cantante y actriz de «Elvis» Shonka Dukureh En una comunicación de prensa, el joven argentino señaló que «con ‘Un Paso’ presentamos un poco el concepto del disco, que es el del reggaetón latinoamericano. Yo estoy súper agradecido que sea de la mano a una persona como Balvin, que para Latinoamérica siempre fue un ídolo, y que baje al barrio a interesarse por los nuevos talentos habla mucho de él».

«Súper contento por esta unión latinoamericana, seguimos representando el continente. Argentina y Colombia en la casa», expresó Trueno en otro tramo del texto acerca del video dirigido por El Dorado y Lucas Vignale y producido por Sur Capital Récords.

Con estos lanzamientos audiovisuales, el muchacho sigue calentando motores con vistas al «Bien o mal Tour» que iniciará el 20 de agosto en el Museo del Carnaval.

Luego la gira llegará el 26 a Plaza de la Música de Córdoba y una noche después a Central Córdoba de Tucumán ; el 10 de septiembre estará en el Anfiteatro Municipal de Rosario y el 29 de noviembre arribará al Luna Park porteño.

