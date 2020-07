Trudeau descarta estar en reunión con AMLO y Trump en EU

Entornointeligente.com /

El primer ministro de Canadá , Justin Trudeau, no estará esta semana en la reunión que sostendrán en Washington los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Andrés Manuel López Obrador tras la entrada en vigor del T-MEC.

En un comunicado, la oficina del primer ministro señaló que “aunque hubo pláticas recientes sobre la posible participación de Canadá, el primer ministro estará en Ottawa para reuniones programadas del gabinete y la sesión largamente planeada del Parlamento”.

El comunicado indica que la entrada en vigor del T-MEC “es bueno para Canadá, Estados Unidos y México. Ayudará a garantizar que Norteamérica emerja más fuerte de la pandemia del Covid-19” .

Concluye diciendo que Canadá seguirá trabajando con sus socios del T-MEC “para asegurar que este nuevo acuerdo se vuelva un éxito para los tres países”. López Obrador se reunirá con Trump el 8 de julio en Washington.

Llamada con Trudeau La mañana de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a las 9:30 horas sostendrá una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien no podrá acudir a la reunión que tendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Ayer me informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que quiere tener una conversación telefónica hoy a las 9:30 con el primer ministro Trudeau, él no puede asistir a este encuentro del miércoles, según me informaron, no sé que me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidió no estar”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Afirmó que tanto Trudeau como todos los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, están invitados a venir a México. “México es un país hospitalario, amigo de todos los pueblos, de todos los gobiernos del mundo, tenemos mucho que agradecerles”, señaló.

Primer viaje al extranjero de AMLO El viaje de este miércoles supondrá la primera salida al extranjero del mandatario mexicano desde que asumiera el cargo en diciembre de 2018, un periodo en el que ha recorrido intensamente el interior del país.

Pese a la excepcionalidad de la visita, López Obrador no tiene previsto reunirse con ninguna otra autoridad más allá de Donald Trump, y descartó también tener encuentros con migrantes mexicanos en Estados Unidos al tratarse de una “visita de trabajo”.

En ese viaje, que realizará en vuelo comercial, le acompañarán el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo.

Con información de Diana Lastiri, Teresa Moreno, Alberto Morales y EFE

