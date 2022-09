Trudeau calificó de «horrorosos» los ataques que han causado 10 muertes en Canadá

Entornointeligente.com /

La Policía Montada de Canadá indicó en una rueda de prensa que los ataques con arma blanca se iniciaron a primeras horas este domingo

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau , calificó de «horrorosos» los ataques el domingo en una remota región de la provincia de Saskatchewan, en el centro del país, que han causado la muerte de al menos 10 personas, y heridas a otras 15, tras ser apuñaladas.

«Los ataques de hoy en Saskatchewan son horrorosos y desoladores. Mis pensamientos están con aquellos que han perdido series queridos y con los que han sido heridos», declaró Trudeau en Twitter.

El primer ministro canadiense añadió que el Gobierno está siguiendo de forma estrecha la situación mientras las fuerzas de seguridad intentan localizar a Damien Sanderson y Myles Sanderson, los dos supuestos autores de los ataques.

El ministro federal de Relaciones Indígenas, Marc Miller , también señaló en Twitter que ha contactado a los líderes de James Smith Cree Nation para ofrecer todo el apoyo y asistencia que pueden necesitar en los próximos días.

Por su parte, las autoridades de James Smith Cree Nation han declarado el estado de emergencia y han establecido dos centros de operaciones de emergencia para «proporcionar apoyo sanitario a las tres comunidades» de la reserva.

La Policía Montada de Canadá indicó en una rueda de prensa que los ataques con arma blanca se iniciaron a primeras horas del domingo en James Smith Cree Nation, una reserva indígena situada en el norte de Saskatchewan y que está compuesta de tres comunidades, así como en la cercana localidad de Weldon.

En total, la Policía identificó 13 lugares donde se produjeron ataques con arma blanca.

Las autoridades canadienses no han informado de las posibles causas de los ataques aunque sí dijeron que algunas de las víctimas fueron agredidas intencionadamente mientras que otras lo fueron de forma arbitraria.

