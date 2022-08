Trucos para que tus cajones siempre huelan bien y evitar los malos olores

Entornointeligente.com /

Si eres una persona especial con los olores y amante del orden, seguro que te encanta tener el armario perfectamente colocado, y por supuesto, que huela bien. En muchas ocasiones, la humedad puede provocar que nuestros cajones produzcan olores desagradables, o simplemente nos desprenden un olor poco agradable y no sabemos el motivo.

Hay muchos trucos caseros y sencillo para solucionar este problema, que puede resultar muy desagradable porque las prendas cogen ese mal olor. Por eso hoy te traemos varios consejos y trucos de limpieza con el objetivo de que tus cajones siempre huelan bien. Y cuando hacemos el cambio de ropa, es el mejor momento para limpiar los armarios y cajones a fondo.

En Trendencias Seis compras útiles para hacer el cambio de armario sin dramas y guardar nuestra ropa de invierno optimizando el espacio Toma nota con los siguientes 11 consejos:

Las prendas, sábanas o toallas siempre tienen que guardarse secas. La humedad es una de las principales causas de los malos olores en cajones y guardar la ropa algo húmeda puede originar la aparición de moho en los cajones, especialmente los de madera. Dejar separación entre las prendas también es un detalle importante, es una manera de que exista ventilación entre ellas y en los mismos cajones. Ventilar los cajones de vez en cuando o en su caso los armarios cuando los cajones están en su interior. Mantener los cajones abiertos durante unos minutos cada vez que los uses para sacar o introducir ropa es esencial. Al igual que se ventilan las habitaciones, es necesario hacerlo también de los armarios. Poner saquitos de lavanda, romero o aceites esenciales (lavanda, limón, pino), y también de café. Poner un algodón con tu perfume. Colocar una pastilla de jabón, es otra manera de aromatizar los armarios. Tener antipolillas naturales. Poner un vaso de bicarbonato: absorbe los malos olores siempre pero hay que renovarlo cada semana. Un remedio muy curioso es usar algunas tizas, sí tizas de pizarra de colegio, contra la humedad. Absorben olores y humedad, eso sí, es recomendable cambiarlas una vez al mes y hay que tener cuidado que no te machen la ropa. Ventilar las prendas que no lavamos. Cuando nos hemos puesto una prenda y no la lavamos, antes de volver a guardarla en el armario o cajón se debe ventilar. Limpiar bien los armarios y cajones ¿Cómo tener limpios los cajones?

Tener limpios los cajones y armarios es fundamental para evitar malos olores. Ventilarlos y limpiarlos con un paño son dos consejos básicos y habituales, pero hay algún que otro truco que te van a ayudar a que luzcan relucientes:

Limpiarlos con vinagre mezclado con agua es uno de los trucos infalibles, especialmente en madera. No te preocupes por el fuerte olor del vinagre, ya que desaparece en cuestión de minutos. Disolver bicarbonato de sodio con agua fría y emplearlo en los cajones con un paño o cepillo, es otra opción muy acertada. Fotos | Ikea

