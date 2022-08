Três novos carregamentos de cereais partiram esta sexta-feira dos portos da Ucrânia

Entornointeligente.com /

Três novos barcos de transporte de cereais partiram esta sexta-feira dos portos da Ucrânia no âmbito do acordo apoiado pela ONU para suspender o bloqueio russo ao Mar Negro, informou o ministério da Defesa da Turquia.

O Navistar, com bandeira do Panamá, deixou Odessa rumo à República da Irlanda com 33 mil toneladas de cereais. Dois outros navios deixaram o porto de Chornomorsk: o Rojen, de bandeira de Malta, rumou ao Reino Unido com 12 mil toneladas de cereais; e o Polarnet, de bandeira turca, navegou em direção à Turquia com 12 mil toneladas de cereais.

O primeiro carregamento de cereais exportados pela Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de março, partiu na segunda-feira do porto de Odessa.

Subscrever Após uma inspeção efetuada dois dias depois, em Istambul, por especialistas turcos, russos e ucranianos, prosseguiu a sua viagem rumo ao Líbano.

Esta inspeção marcou o final de uma «fase de teste» de operações para implementar o acordo internacional assinado em Istambul, em julho, para conter a crise alimentar mundial, destacou, nesse dia, o secretariado do centro de coordenação conjunta.

