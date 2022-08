Três líderes dos taliban paquistaneses mortos no Afeganistão

Entornointeligente.com /

Três líderes dos taliban paquistaneses, incluindo um dos principais comandantes, foram mortos na explosão de uma bomba, no domingo, numa localidade no sudeste do Afeganistão.

Abdul Wali — conhecido como Omar Khalid Khorasani — era uma das figuras mais influentes e implacáveis do grupo, e a sua morte pode dificultar ainda mais as conversações entre os taliban paquisteneses e o Governo do Paquistão que estão a decorrer no Afeganistão.

Segundo a Radio Free Europe, os outros dois líderes são Mufti Hassan e Hafiz Dawlat. Hassan era um dos comandantes dos taliban paquistaneses que juraram fidelidade a Abu Bakar al-Baghdadi , o líder do Daesh morto pelos EUA em 2019; e Dawlat era um dos homens de confiança de Khorasani.

A morte de Khorasani foi confirmada por um outro membro da milícia paquistanesa, Ehsanullah Ahsan, ao jornal Washington Post .

A Radio Free Europe adianta que os três líderes dos taliban do Paquistão foram mortos durante uma viagem de automóvel na província afegã de Paktika, por uma bomba colocada à beira da estrada.

Seja qual for o motivo do ataque, a morte dos três comandantes pode prejudicar as negociações entre os taliban paquistaneses e as autoridades do Paquistão, que tentam chegar a um acordo de pacificação mediado pelos taliban afegãos desde o Verão de 2021.

Encorajados pelo regresso dos taliban a Cabul, os taliban paquistaneses retomaram a sua campanha de ataques no Paquistão na segunda metade de 2021. As autoridades paquistanesas acusam os taliban afegãos de darem cobertura ao grupo paquistanês, permitindo-lhe que se organize e que prepare ataques a partir do seu território.

Na última semana , uma série de atentados reivindicados por militantes do Daesh contra a comunidade sunita no Afeganistão veio expor a incapacidade do novo Governo afegão para garantir a segurança no seu território. No sábado, oito pessoas morreram e 22 ficaram feridas na explosão de uma bomba em Cabul, direccionada à comunidade sunita; e, na sexta-feira, um outro atentado reivindicado pelo Daesh, também em Cabul, matou oito pessoas e feriu 18.

