Três incêndios causam mais preocupação. A24 e Linha do Norte cortadas

Eram três os incêndios que, pelas 16h deste domingo, estavam a causar mais preocupação em Portugal, disse ao PÚBLICO fonte da Protecção Civil. Apesar de não ser aquele que congregava mais meios, o de Vilarinho de Samardã, em Vila Real, era o que suscitava mais preocupação: «Afecta um interface urbano, logo, afecta mais a população e necessita de mais cautela», disse a mesma fonte.

O fogo provocou o corte da Estrada Nacional (EN) 2, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, a partir das 14h05, informou a Protecção Civil, dando conta que, apesar disso, e pelas 16h, não tinha havido necessidade de evacuar qualquer localidade ou edifício. Segundo a Lusa, que cita fonte da GNR, pelas 17h, a EN2 já tinha sido reaberta, mas a A24 fora, entretanto, cortada ao trânsito entre os nós de São Tomé do Castelo e de Vila Pouca de Aguiar, por precaução.

O incêndio, que começou pouco depois das 7h, pelo que já corria pela floresta e mato do distrito de Vila Real há quase nove horas, mobilizava, pelas 16h, 90 meios terrestres, 311 operacionais e 3 meios aéreos.

Mais meios tinham sido mobilizados, a esta hora, para um reacendimento do incêndio de Ourém, em Carvalhal. O alerta foi dado pelas 14h50 e pouco mais de uma hora depois já estavam no local 98 meios terrestres, 362 operacionais e nove meios aéreos.

Este reacendimento levou ao corte da Linha do Norte, entre Fátima e Albergaria, desde as 15h18, como confirmou à Lusa a Infraestruturas de Portugal (IP). Fonte da CP adiantou que os comboios que estavam em circulação «estão parados» e que os que ainda não tinham partido, permaneciam nas respectivas estações, a aguardar novas indicações. A CP disse ainda que estava «a considerar o transbordo rodoviário».​

O outro grande incêndio do país decorria em Selores, Carrazeda de Ansiães, desde as 11h35 e estava a mobilizar 45 meios terrestres, 125 operacionais e cinco meios aéreos a meio da tarde deste domingo.

Apesar de não haver, a esta hora, casas ou locais evacuados, a Lusa relatava que os clientes de um restaurante em Vilarinho da Samardã foram retirados do local, por precaução, à hora do almoço, por causa da proximidade das chamas. O fogo, que começou numa zona de mato, mas avançou para pinhal, continuava, a esta hora, incontrolável, também graças ao vento forte que se fazia sentir.

À Lusa, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse estar «muito preocupado» com as localidades de Samardã, Benagouro e Vilarinho de Samardã. «Até ao momento não houve necessidade de proceder à retirada de pessoas, mas temos tudo preparado para que, se tal for necessário, possamos agir com rapidez», disse. O autarca referiu ainda que houve «três pontos de ignição» no início do incêndio, levando-o a concluir que «de certeza absoluta teve mão humana».

Um novo incêndio, na zona de Alenquer, com início pelas 15h20, estava, pelas 17h, a mobilizar também vários meios, com 170 operacionais, 44 viaturas e dois meios aéreos a operar no local.​

Portugal entrou neste domingo em situação de alerta , por causa do risco de incêndio. Este nível de alerta, o mais baixo dos três de resposta a acidentes graves ou catástrofes previstas na Lei de Bases da Protecção Civil, prolonga-se até às 23h59 de terça-feira.

