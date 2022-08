Três feridos graves em capotamento de carro de bombeiros em Celorico da Beira

Entornointeligente.com /

O capotamento de uma viatura dos bombeiros de Loures na zona de Celorico da Beira (Guarda), durante o combate ao incêndio que começou no sábado na Covilhã, provocou três feridos graves e dois ligeiros, disse esta quinta-feira a Protecção Civil.

«Infelizmente, temos um acidente com um veículo de combate a incêndios de Loures, um capotamento lateral, com três feridos graves e dois ligeiros. Os feridos foram todos retirados para as unidades hospitalares da Guarda e de Viseu», afirmou o segundo comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), Miguel Cruz.

O incêndio, que lavra desde sábado nos concelhos da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e de Manteigas, e que na tarde de quarta-feira passou também para os concelhos de Gouveia e da Guarda, chegou esta quinta-feira, a meio da manhã, ao concelho de Celorico da Beira.

Segundo Miguel Cruz, o acidente ocorreu no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, que era ao final da tarde «a zona mais complicada» do teatro de operações.

«Vamos continuar a trabalhar para conjugar todas as oportunidades da noite e continuar a fazer um esforço para o mais cedo possível poder debelar o incêndio, tendo em linha de conta, sempre, a segurança dos profissionais e das populações «, salientou.

Na conferência de imprensa, o segundo comandante nacional da ANEPC relatou que a tarde «foi de muito trabalho» devido, sobretudo, à orografia e ao vento que «provocaram preocupações».

Para as próximas horas e noite, Miguel Cruz disse que se espera «alguma redução da intensidade do vento», sendo expectável que haja «oportunidades para poder vir a controlar» o fogo.

«Temos que ser cautelosos», ressalvou.

Segundo o site da ANEPC, às 20h45 estavam a combater as chamas 1596 operacionais, com 498 viaturas e duas aeronaves.

