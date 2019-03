Três concelhos de Santarém e Portalegre em risco muito elevado de incêndio

Entornointeligente.com / Os concelhos de Vila Nova da Barquinha e Abrantes, no distrito de Santarém, e Gavião, em Portalegre, apresentam esta sexta-feira um risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Mais populares Ásia Brunei vai punir sexo entre gays com apedrejamento até à morte Comboios CP acaba com comboio turístico na linha do Douro i-album Fotografia Prostituição no Canadá: “Não são vítimas, são trabalhadores do sexo” O IPMA colocou também mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Braga, Viana do Castelo e Bragança em risco elevado de incêndio. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de “reduzido” a “máximo”, sendo o “elevado” o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. O IPMA prevê para os próximos dias uma diminuição significativa do risco de incêndio. No entanto, mantém-se até domingo o aviso da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) sobre o perigo de incêndio rural devido à manutenção de temperaturas acima do habitual para a época e “acentuado aumento da intensidade do vento”. Também a Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou na quarta-feira um reforço do patrulhamento terrestre no território continental até 31 de Março para prevenir os fogos florestais. Na terça-feira, o Governo assinou um despacho que determina a declaração de Situação de Alerta até domingo, com base nas previsões meteorológicas, que apontam para um “significativo agravamento do risco de incêndio florestal”. O IPMA prevê para esta sexta-feira nas regiões do Norte e Centro do continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade durante a tarde. Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando para o quadrante oeste no litoral durante a tarde, e sendo moderado a forte nas terras altas até ao final da manhã e acentuado arrefecimento nocturno. Na região Sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial durante a tarde e acentuado arrefecimento nocturno. A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado no Algarve, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, e rodando para o quadrante oeste no litoral a norte do Cabo de Sines durante a tarde. O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever × Nas terras altas, o vento será moderado a forte do quadrante leste até ao início da tarde. Ler mais Verão fora de época põe sete concelhos em risco muito elevado de incêndio Quanto às temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 24 graus Celsius (em Setúbal, Santarém e Leiria) e os 15 (na Guarda) e as mínimas entre os 12 (em faro) e os 3 graus (Bragança). Recomendações da Protecção Civil Queima de matos cortados e amontoados e de qualquer tipo de sobrantes de exploração está sujeita a autorização da autarquia local, devendo esta definir o acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e zona em causa; Adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural; Adopção das necessárias medidas de prevenção e precaução, na utilização do fogo em espaços rurais.LINK ORIGINAL: Publico

