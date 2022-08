Três assistências de Félix em Espanha, expulsão de Darwin em Inglaterra

Entornointeligente.com /

Uma aos 15’, outra aos 59’ e a última aos 75’. Foi com uma dose tripla de assistências de João Félix que o Atlético de Madrid venceu nesta segunda-feira, no reduto do Getafe, por 0-3, na jornada inaugural da Liga espanhola. Um resultado que permitiu aos » colchoneros » engrossarem o lote de sete líderes da prova.

Com Jan Oblak, Reinildo, Witsel e Félix de início, todos eles com passado no Benfica, o Atlético inaugurou o marcador por Álvaro Morata, após passe do avançado português. A sociedade voltou a dar frutos nos mesmos moldes, sensivelmente à hora de jogo, e a 15 minutos do fim foi Griezmann a beneficiar da assistência de Félix.

MORATA ?? JOÃO FÉLIX X2

???? @LaLiga | @GetafeCF 0 x 2 @Atleti #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/FnGAZ3IYX0

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 15, 2022 Seis remates à baliza, três golos. 50% de eficácia na finalização, frente a um Getafe que pura e simplesmente não incomodou Oblak — os nove disparos que os anfitriões fizeram foram todos para fora.

O mesmo resultado (3-0), mas na Liga italiana e na condição de visitado conseguiu a Juventus, com Ángel Di María em destaque. O extremo argentino inaugurou o marcador diante do Sassuolo aos 26’ e ainda assistiu Vlahovic para o último golo da noite, aos 51’. Pelo meio, o avançado sérvio já tinha marcado de penálti, fazendo com que os » bianconeri » cumprissem a missão.

Igualmente demolidor foi o Nápoles, na jornada de estreia. Fora de portas, atropelou o Verona, por 2-5, com golos de Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano, deixando um sinal de grande qualidade ofensiva.

QUE GOLO DE LUIS DÍAZ ?? Partiu isto tudo ??

?????????????? @premierleague | @LFC 1 x 1 @ @CPFC #PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/amKljGw0QU

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 15, 2022 Menos razões para sorrir tem o Liverpool neste início de época. Depois do empate com o Fulham na ronda inaugural (2-2), os «reds» ontem voltaram a marcar passo, desta vez em Anfield Road, diante do Crystal Palace (1-1).

Para este desfecho, contribuiu a expulsão de Darwin Núñez aos 57’, deixando a equipa em inferioridade numérica na última meia hora. O avançado uruguaio respondeu a um empurrão de Joachim Andersen com um gesto que o árbitro entendeu como agressão e o Liverpool não foi capaz de completar a reviravolta.

Num jogo em que, apesar das contrariedades, os «reds» acabaram com 23 remates, o Crystal Palace fez melhor uso dos seis que somou e colocou-se em vantagem por Zaha, aos 31’. O melhor que a formação treinada por Jürgen Klopp conseguiu foi igualar, graças um golo tremendo de Luis Díaz, minutos depois da expulsão de Darwin.

O momento da expulsão de Darwin ?? #PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/Mec75AVIYr

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 15, 2022 Com duas jornadas cumpridas na Liga inglesa, só duas equipas fizeram o pleno de triunfos: o Manchester City e o Arsenal. No outro extremo da tabela, sem pontos somados, figuram o Everton, o West Ham e uma surpresa chamada Manchester United, depois do descalabro frente ao Brentford (4-0).

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com