Trolcable retomó operaciones para atender a más de seis mil personas diariamente

Se efectuaron trabajos de calibración de guayas, mantenimientos de los motores y de áreas electro mecánicas

15 de julio de 2022.-Para seguir fortaleciendo los servicios públicos en la entidad, a propósito del plan de contingencia que atiende a la población de la Cuenca del Chama, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en articulación con el Gobernador Jehyson Guzmán, fueron culminados los trabajos de mantenimiento en el Sistema de Transporte Masivo Trolcable y fue restablecido nuevamente en sus operaciones, este jueves, en horas de la mañana, para el beneficio de alrededor de 6 mil usuarios diariamente y unas 35 mil durante la semana, infromó una nota de Prensa Gobernación de Mérida.

La titular de la Secretaría para la Calidad de los Servicios Públicos, Marielys Sacipa, informó que, realizaron trabajos de calibración de las guayas, mantenimiento de los motores, de áreas electro mecánicas, así como mejoramiento de espacios públicos.

Explicó que, el servicio estará abierto a la población de lunes a sábado en tres bloques: 6:00 a.m. a 9:30 a.m. – 11:30 a.m. a 1:30 p.m. – 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Por su parte Edward Rojas, presidente de Tromerca, informó que, las unidades de transporte harán el traslado entre San Jacinto y la urbanización Carabobo, para quienes vivan en la Cuenca del Chama, puedan beneficiarse de este sistema de transporte.

Asimismo, explicó que la tarifa justa para el pueblo, con el uso del Trolcable, es de 0,50 bs por persona

