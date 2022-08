Troféu da Taça de Portugal conquistado pelo Desportivo de Aves está em leilão

Entornointeligente.com /

O Desportivo de Aves tem o troféu da Taça de Portugal, que conquistou na época de 2017/2018 frente ao Sporting e o mais importante da história do clube, em leilão.

O leilão – gerido pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto – deve-se à situação de insolvência da SAD avense, que foi declarada em falência pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso em 2021.

O troféu pode ser adquirido até ao dia 4 de outubro, pelo valor mínimo de 1.360 euros. Até às 16h30, segundo o jornal O Jogo, o lance mais elevado estava nos 1.374,61 euros.

Recorde-se que a administração da SAD, que estava nas mãos do chinês Wei Zhao, reprovou em julho de 2020 os requisitos de licenciamento nas provas profissionais junto da Liga de Clubes e dispensou o recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.

O Desportivo das Aves SAD chegou a inscrever, no passado mês de setembro, uma equipa sénior que iria ser sorteada na primeira fase do Campeonato de Portugal, contudo não conseguiu traçar acordo com o Perafita para usar as instalações do clube de Matosinhos.

A SAD avense deve cerca de 37,5 mil euros a três clubes estrangeiros. Estas dívidas levaram a FIFA a impedir o clube de inscrever novos atletas desde 3 de agosto passado.

A direção do clube, detida por António Freitas, decidiu refundar em outubro as secções de futsal e de futebol, que passaram a representar um novo clube, conhecido por Desportivo das Aves 1930.

LINK ORIGINAL: iOnline

