Trofeo Joan Gamper: así fue el emotivo homenaje del Barcelona a Dani Alves (VIDEOS)

Entornointeligente.com /

El nuevo equipo del astro brasileño, los Pumas de la UNAM, fueron vencidos 6-0 por el exclub catalán del lateral derecho histórico.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por infobae.com

Una noche inolvidable para el Barcelona fue la del domingo 7 de agosto, pues no solo ganaron por cuadragésima cuarta vez el Trofeo Joan Gamper venciendo con autoridad al Club Universidad Nacional, de México, sino que el histórico Dani Alves tuvo la oportunidad de despedirse de la afición que lo vio hacer historia con la casaca azulgrana.

Antes de que comenzara el encuentro, los fanáticos que se dieron cita en el Camp Nou pudieron decirle adiós al icónico número 2 con ovaciones y aplausos, mismos que fueron agradecidos por el astro brasileño con una señal de corazón con las dos manos.

En medio del campo que lo vio hacer historia en el futbol, el lateral derecho brasileño, acompañado por Joan Laporta, presidente del Barcelona, recibió una placa que por sus 431 partidos defendiendo al club catalán ; además, se exhibió en las pantallas del recinto un video de los mejores momentos de Alves.

La emotiva despedida de Dani Alves en el Camp Nou. (Credito: Tw/@Brian_BA9) Ahí no concluyeron las ovaciones al brasileño, pues durante el encuentro, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, decidió darle descanso al minuto 60, momento en que la afición aprovechó para corear su nombre como en los momentos más icónicos de su carrera como Lateral derecho, así como ovacionarlo por varios segundos.

A las muestras de cariño de la afición, se unió el técnico Xavi Hernández y sus excompañeros, pues se fundieron en un fraterno abrazo con el astro que ahora juega en la Liga MX, mismo que pasó por la banca de su exequipo para saludar a sus excompañeros de vestuario .

Al finalizar el encuentro, Dani Alves también alzó el trofeo Joan Gamper , pues Sergio Busquets le cedió una parte del título para que alzara otro trofeo sobre sus hombros, gesto que fue aplaudido con una gran sonrisa por parte de Leopoldo Silva, presidente de Pumas.

La emotiva despedida de Dani Alves en el Camp Nou. (Credito: Tw/@FCBarcelona_cat) Horas antes del encuentro, el brasileño utilizó su cuenta de Twitter para dedicar una segunda carta de agradecimiento por su paso en el Barcelona, en donde dejó huella de su cariño por la causa barcelonista , así como su eterno agradecimiento.

«Una primera vez me fui, intenté volver, conseguí y otra vez (me fui). Pero el destino me trajo de vuelta, una vez más. Pero no quiero despedirme de ustedes . Quiero verles otra vez, quiero abrazarlos otra vez, quiero compartir más un momento único con ustedes», escribió en un primer mensaje.

Asimismo, utilizó otro tuit para asegurar que toda su historia lo llevó a regresar a su casa, especialmente en un día histórico y relevante para los catalanes, por lo que expresó que no importa cuántas vueltas dé la vida, él siempre terminará volviendo al club que considera su casa .

«[…] Hoy es un día muy espacial para todos los barcelonistas y yo como uno más de ustedes, no podría estar fuera»

Pumas cayó 6-0 con el Barcelona Pumas ganó el trofeo (Foto: REUTERS/Albert Gea)

El Club Universidad Nacional perdió en el partido amistoso contra el Barcelona 6 goles contra 0 , en un encuentro que pareció difícil desde el minuto uno para los dirigidos por el argentino Lillini, pues el conjunto de Xavi Hernández se impuso desde los dos minutos.

Desde el minuto 2 con 43 segundos se estrenó Robert Lewandowski , en su presentación con los azulgranas; sin embargo, dos minutos después Pedri marcó el segundo y, minutos más tarde, en el 19, se llevó a casa su doblete.

Sin embargo, previo a éste último, Ousmane Dembélé anotó su tanto , con lo cual demostró que el mercado de fichajes del Barcelona podría resultar para volver a los catalanes a los más alto de la Liga; así se concluyó la primera parte con un marcador abultado para los mexicanos.

Al inicio de la segunda mitad, al 49, Pierre Emerick Aubameyang marcó su tanto y, finalmente, Frenkie de Jong anotó el sexto al 84 para terminar con el partido y obtener, de nueva cuenta, el Joan Gamper en su edición 2022.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com