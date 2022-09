Türkiye propone mediar respecto a planta nuclear de Zaporiyia

Entornointeligente.com /

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, propuso este sábado a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que, al igual que en el acuerdo de granos, Ankara también podría desempeñar un papel de facilitador en la planta de energía nuclear de Zaporiyia en el sureste de Ucrania.

LEA TAMBIÉN:

Rusia acusa a Ucrania de practicar terrorismo nuclear

En una llamada telefónica, Erdogan y Putin también intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y los asuntos regionales, en particular las exportaciones de granos, indicó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye en un comunicado.

Türkiye, la ONU, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo en Estambul el 22 de julio para reanudar las exportaciones de granos desde tres puertos ucranianos del Mar Negro, que se detuvieron después de la operación especial militar Rusia en Ucrania que comenzó en febrero.

Turkey is ready to become a mediator in the situation with the Zaporizhzhia NPP occupied by Russian troops, President Erdogan said in a telephone conversation with Putin.

They are also discussed implementation of the «grain deal» and the construction of the Akkuyu NPP in Turkey. pic.twitter.com/4uLBkUe6aH

— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2022 ​​​​​​​ Erdogan también expresó sus condolencias a Putin por la muerte del último líder soviético, Mijail Gorbachov.

Los líderes también reiteraron su determinación de proceder con la planta de energía nuclear de Akkuyu, actualmente en construcción en la provincia de Mersin, en el sur de Türkiye, según el comunicado.

Está previsto que el primer reactor de Akkuyu esté operativo en 2023 y que toda la planta esté en funcionamiento en 2025. El proyecto comenzó con un acuerdo intergubernamental de 2010 entre Türkiye y Rusia.

Erdogan y Putin acordaron discutir todos los asuntos bilaterales en una reunión en Uzbekistán al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) los días 15 y 16 de septiembre.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com